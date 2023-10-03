人民网北京10月3日电 （记者乔雪峰）10月2日，全国铁路客流保持高位运行，旅游、探亲等中短途客流需求旺盛，全国铁路发送旅客1647万人次，开行旅客列车11274列，其中加开列车906列，铁路运输安全平稳有序。10月3日，全国铁路预计发送旅客1635万人次，计划开行旅客列车11190列，其中加开列车889列。

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，中秋国庆假期期间，我国铁路部门持续优化运输组织，挖掘运输潜力，充分运用铁路12306售票大数据，及时在热门方向和区间灵活增加运力投放，更好地满足旅客群众出行需求。

节前新开通的广汕高铁、沪宁沿江高铁、福厦高铁等线路迎来假日运输“首秀”，受到沿线群众青睐，成为出行首选，客流持续走高。9月26日开通运营的广汕高铁日均开行动车组列车59列，累计发送旅客23.8万人次；9月28日开通运营的沪宁沿江高铁每日开行动车组列车24列，累计发送旅客超16万人次；9月28日开通运营的福厦高铁每日开行动车组列车23列，最高峰日开行动车组列车28列，累计发送旅客10.8万人次。

中国铁路哈尔滨局加开漠河、海拉尔、抚远等方向旅客列车15列；中国铁路沈阳局加开长春、延吉、大连等方向旅客列车82列；中国铁路太原局加开旅客列车42列，重联动车组列车39列，增加始发客座能力4.18万个；中国铁路呼和浩特局开行呼和浩特至额济纳旅游列车12列；中国铁路郑州局加开洛阳、南阳、安阳等方向旅客列车30列；中国铁路武汉局加开武汉至十堰、襄阳、宜昌以及去往广深、北京、成渝等方向旅客列车78列；中国铁路济南局加开去往青岛、烟台、枣庄等方向旅客列车77列；中国铁路上海局加开旅客列车136列，重联动车组列车201列，加挂普速车辆142辆；中国铁路广州局加开动车组列车113列、普速列车30列；中国铁路南宁局加开旅客列车27列，重联动车组列车74列；中国铁路成都局加开成绵乐高铁、成贵高铁、渝贵高铁动车组列车50列；中国铁路昆明局满图开行昆明至西双版纳、大理、丽江等旅游热门地区旅客列车；中国铁路兰州局加开嘉峪关、玉门等方向动车组列车6列。

此外，各地铁路部门持续提升客运服务品质，改进便民利民惠民服务举措，营造文明整洁、温馨有序的站车环境，让旅客出行体验更美好。中国铁路沈阳局沈阳客运段在动车组列车上配备儿童充气睡垫，供带小朋友出行的旅客免费使用；中国铁路北京局北京丰台站设置急客安检通道，为距离开车30分钟内进站旅客提供便利。中国铁路太原局、南昌局、南宁局、成都局、乌鲁木齐局协调管内热门旅游目的地市政交通部门，做好公交、地铁、出租车接驳，打通旅客出游“最后一公里”。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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