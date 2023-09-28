人类首次“看见”的那个黑洞，被证明确实在自旋！
2023年09月28日00:08 | 来源：新华社
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记者从中国科学院上海天文台获悉，在我国科学家主导、全球45个科研机构组成的国际科研团队共同努力下，人类首次“看见”的那个黑洞M87，被证明确实在自旋，这一现象符合爱因斯坦广义相对论的相关预测。
9月27日，相关研究成果发表在国际学术期刊《自然》（Nature）。
那个黑洞位于室女座一个巨椭圆星系M87的中心，距离地球5500万光年，质量约为太阳的65亿倍。2019年，科学家首次发布M87黑洞的图像，此后持续开展对M87黑洞的观测研究。
利用甚长基线干涉测量技术，科研人员最终发现M87黑洞喷流呈现周期性摆动，摆动周期约为11年，振幅约为10度。这首次为黑洞自旋理论提供了最有力的观测证据，为进一步揭开黑洞的神秘面纱提供了关键要素。
记者：张建松 董雪
编辑：沈文
设计：苗夏阳
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(责编：卫嘉、白宇)
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