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中国贸促会：我国外贸运行总体平稳 内生动力持续增强

2023年09月27日19:42 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （记者栗翘楚）海关总署近日发布数据显示：今年前8个月，我国货物贸易进出口总值27.08万亿元。尽管同比微降0.1%，但规模仍处历史同期高位。其中，8月份进出口3.59万亿元，环比增长3.9%。

9月26日，中国贸促会新闻发言人孙晓在9月例行新闻发布会上表示，今年以来，全球经贸增长乏力，我国外贸持续承压，但我国外贸顶住多重压力，运行总体平稳，展现较强韧性，内生动力持续增强。比如，外贸主体数量增多，高附加值产品出口竞争力增强，跨境电商等外贸新业态快速发展。下一步，中国贸促会将围绕外贸促稳提质，从以下几方面发力，为外贸企业开拓市场增添助力。

支持企业境内外参展办展。办好首届中国国际供应链促进博览会、“一带一路”企业家大会等重要经贸活动。做好出国经贸展览审批管理工作，截至8月底，中国贸促会已审批组展单位全年赴59个国家和地区出国展览项目计划1209项，计划展出面积74.6万平方米。其中，1-8月实际执行出国展览项目453项，涉及展览会272个，实际展出面积28.8万平方米，参展企业超过1.8万家。

帮助企业享受更多政策红利。充分发挥服务企业数据库和大平台、自贸协定信息服务平台作用，面向广大企业提供原产地规则培训、便捷商事认证、包括RCEP在内的自贸协定推广、地理标志产品品牌建设、国际绿色低碳贸易认证、信用品牌认证等一揽子贸易便利化服务，指导企业主动对接国际规则，准确适用自贸协定，将政策红利转变为企业开拓国际市场的竞争力。

帮助企业防范化解风险挑战。充分利用中国贸促会在商事仲裁调解、知识产权、经贸摩擦应对等领域的专业优势，更好发挥贸法通平台功能作用，为企业提供一站式、全链条商事法律服务，维护企业权益。今年1—8月，贸法通网站点击量共计279.3万次，各栏目信息发布量近3000条，法律查明数据库新增中国法律法规439条，域外法律法规数据库及条文38条，受到企业的广泛好评。

(责编：罗知之、吕骞)
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