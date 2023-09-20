广东省广州市白云区城市管理和综合执法局党组书记、局长郑柏生发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

人民网上海9月20日电 （记者杨曦）今日，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办的“2023 数字经济峰会·城市智能升级论坛”在上海举行。广东省广州市白云区城市管理和综合执法局党组书记、局长郑柏生在主旨演讲中表示，在AI赋能下，广州市白云区的城市综合管理正不断从粗放型向精细化转变。

郑柏生表示，广州市白云区面积幅员较大，人口非常稠密，拥有城市、城中村、农村三种最主要的城市形态，城市管理挑战非常大。

如何从城市管理的粗放型向精细化转变？郑柏生表示，解决方案是“让城市智慧一些”。

“一张简单的地理图，上面放了整个白云区近五万余个城市部件及近两万个城市物资。利用摄像头、土壤、PM2.5、气味监测等一系列的传感设备，承载在这些城市部件和物资上，能够真正实现万物皆可物联、万物皆可编程，一切尽在掌控当中。”郑柏生介绍，通过统计报表，手指间点点，就能知道整个城市管理的基本状况。在这些城市部件赋予它物联感知的能力上，应用场景在不断拓宽。

以环卫压缩站管理工作为例。郑柏生表示，因为垃圾分类的考核工作开展，城市里面的压缩站经常被偷倒。白云区通过设立白名单制度，以视频AI建立算法，可以清楚识别运输车辆，挡住黑车。同时，通过地磅计算每天的垃圾量，对比去年同期数据，来判断垃圾站是否被偷倒。“这个场景现在每天帮我们，去年比前年同比，每一天垃圾量下降303吨，每年减少财政支出986万。”

通过跟华为盘古大模型的合作，白云区还把原来垃圾分类的十一种算法植入到大模型上，通过比以前更少的素材可以进一步提升图片分析准确率，以此缩短训练时限。通过更先进的“破袋算法”也能进一步提升垃圾管理效能：当发现未破袋投放到垃圾站里面之后，通过智能识别会推送工单给到责任的保洁员，由保洁员实现整改，整改之后由系统进行整个环节的闭环处置。

除此外，白云区用地理地图以及城市部件会产生不同的数据，利用这些数据，可以对接到进行智慧的管理。每一个走过路过的城管巡查人员，只要扫一下楼栋码，就能知道这栋楼有没有缴费，有没有欠费，也能知道这里的燃气什么时候安检，是否需要赶紧安排人安检，这让城市管理的工作做到有的放矢。

通过跟华为云的合作，白云区正在进行数字人的人机交互技术探索，广泛应用目前的政务窗口。郑柏生表示，“白云拥有非常丰富的应用场景，场景做产品、产品铸市场、市场换产业，携手华为数智深耕，实现城市的精“绣”“智”理”。

(责编：杨曦、高雷)

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