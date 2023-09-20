人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

郑柏生：从粗放型转向精细化 让城市智慧一些

2023年09月20日21:02 | 来源：人民网
小字号

广东省广州市白云区城市管理和综合执法局党组书记、局长郑柏生发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

广东省广州市白云区城市管理和综合执法局党组书记、局长郑柏生发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

人民网上海9月20日电 （记者杨曦）今日，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办的“2023 数字经济峰会·城市智能升级论坛”在上海举行。广东省广州市白云区城市管理和综合执法局党组书记、局长郑柏生在主旨演讲中表示，在AI赋能下，广州市白云区的城市综合管理正不断从粗放型向精细化转变。

郑柏生表示，广州市白云区面积幅员较大，人口非常稠密，拥有城市、城中村、农村三种最主要的城市形态，城市管理挑战非常大。

如何从城市管理的粗放型向精细化转变？郑柏生表示，解决方案是“让城市智慧一些”。

“一张简单的地理图，上面放了整个白云区近五万余个城市部件及近两万个城市物资。利用摄像头、土壤、PM2.5、气味监测等一系列的传感设备，承载在这些城市部件和物资上，能够真正实现万物皆可物联、万物皆可编程，一切尽在掌控当中。”郑柏生介绍，通过统计报表，手指间点点，就能知道整个城市管理的基本状况。在这些城市部件赋予它物联感知的能力上，应用场景在不断拓宽。

以环卫压缩站管理工作为例。郑柏生表示，因为垃圾分类的考核工作开展，城市里面的压缩站经常被偷倒。白云区通过设立白名单制度，以视频AI建立算法，可以清楚识别运输车辆，挡住黑车。同时，通过地磅计算每天的垃圾量，对比去年同期数据，来判断垃圾站是否被偷倒。“这个场景现在每天帮我们，去年比前年同比，每一天垃圾量下降303吨，每年减少财政支出986万。”

通过跟华为盘古大模型的合作，白云区还把原来垃圾分类的十一种算法植入到大模型上，通过比以前更少的素材可以进一步提升图片分析准确率，以此缩短训练时限。通过更先进的“破袋算法”也能进一步提升垃圾管理效能：当发现未破袋投放到垃圾站里面之后，通过智能识别会推送工单给到责任的保洁员，由保洁员实现整改，整改之后由系统进行整个环节的闭环处置。

除此外，白云区用地理地图以及城市部件会产生不同的数据，利用这些数据，可以对接到进行智慧的管理。每一个走过路过的城管巡查人员，只要扫一下楼栋码，就能知道这栋楼有没有缴费，有没有欠费，也能知道这里的燃气什么时候安检，是否需要赶紧安排人安检，这让城市管理的工作做到有的放矢。

通过跟华为云的合作，白云区正在进行数字人的人机交互技术探索，广泛应用目前的政务窗口。郑柏生表示，“白云拥有非常丰富的应用场景，场景做产品、产品铸市场、市场换产业，携手华为数智深耕，实现城市的精“绣”“智”理”。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
郑柏生：从粗放型转向精细化 让城市智慧一些
　　广东省广州市白云区城市管理和综合执法局党组书记、局长郑柏生发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄 人民网上海9月20日电 （记者杨曦）今日，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办的“2023 数字经济峰会·城市智能升级论坛”在上海举行。…
生活含“光”量越来越高 李炜：激光显示迎来发展好时机
　　人民网北京9月20日电 （记者许维娜）在4K智能激光工程极投影机的助力下，美轮美奂的《徽派建筑时光之美》艺术展以光影形式映入眼帘；依托便携三色激光投影，人们在户外露营地、聚会旅游时有了气氛担当；通过顶嵌式激光影院搭配Soundbar和星空棚顶，足不出户就能体验的影院震撼效果…… 美轮美奂的《徽派建筑时光之美》艺术展。受访方供图 当前，激光显示已全面渗透用户生活圈。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部