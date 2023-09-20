人民网北京9月20日电 （记者杜燕飞）今日，记者从金融监管总局获悉，金融监管总局结合“金融消费者权益保护教育宣传月”活动，集中开展“为民办实事”专项行动，围绕普惠金融、扶贫扶弱、支农支小、助企纾困等领域，出台一系列惠民利民政策，办理群众可知可感的“关键小事”，解决好人民群众普遍关心的突出问题，持续提升金融服务的可得性和满意度。

惠民便民方面，金融监管总局表示，调整和完善已故存款人小额存款提取业务办理要求,发布关于推动专属商业养老保险发展等方面的政策性文件，指导金融行业将支持养老、医疗、加强新市民金融服务等惠民便民措施落实落细，进一步提升金融服务普惠性、便利性、规范性。

组织利企行动方面，金融监管总局表示，扎实开展“走万企 提信心 优服务”活动，更好满足中小微企业需求，及时响应金融机构诉求，推动政策和服务更好触达经营主体，持续加强普惠金融服务。

助力乡村振兴方面，主动适应农业、新型经营主体和农村产业变化，围绕助力农村信用体系建设，丰富特色金融产品，拓展可用抵质押品范围，加大涉农和小微企业贷款投放等重点工作，持续提高金融产品适应性，增加乡村振兴相关领域贷款投放，充分发挥金融助力乡村振兴作用。

持续推出金融业支持灾后重建举措。金融监管总局指导政策性银行结合受灾地区特点，深入一线了解客户受损情况和资金需求，继续加大对排洪防涝设施建设、生态修复、灾后基础设施重建等领域的支持力度，继续做好受灾地区损失查勘、理赔给付等服务，进一步稳定灾后企业与群众恢复生产生活秩序的信心。

在办好关系消费者切身利益的“关键小事”方面，开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作、银行“沉睡账户”提醒提示工作，激活社会闲置资金，唤醒消费者“沉睡”财富。进一步整治汽车金融业务“高返佣”问题，规范市场竞争秩序，促进汽车金融市场稳健发展。开展机动车抵押、解抵押线上化试点，便利群众业务办理。指导各地因地制宜，创新发展新型家财险业务，提高对人民群众家庭财产的保险保障力度和水平。在汽车保有量高的重点城市，积极推广车险“互碰快赔”业务模式，改善车险消费者理赔服务体验，助力道路交通事故处理，进一步提升车险理赔便利。

金融监管总局表示，将进一步牢固树立“为民监管”理念，始终把维护最广大人民群众根本利益作为监管工作的出发点和落脚点，用心用力用情解决人民群众急难愁盼问题，切实当好金融消费者合法权益的坚定捍卫者，谱写金融为民新篇章。

(责编：杨曦、高雷)

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