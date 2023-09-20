华为云计算公司副总裁、战略与产业发展部总裁黄瑾发表主旨演讲。

人民网上海9月20日电 （记者罗知之）今日，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办的“2023数字经济峰会·城市智能升级论坛”在上海举行。华为云计算公司副总裁、战略与产业发展部总裁黄瑾在发表主旨演讲时表示，大模型将重塑数字城市、重塑以人为本，华为坚持技术扎根，通过算力、数据、模型、场景的创新，致力于共筑云上美好城市。

黄瑾认为，AI大模型正在成为城市创新的关键引擎，替代原来的小模型，大幅提升精度、准确度、以及场景泛化能力，从2C到2B，到行业核心业务场景，预计未来两年会落地50%以上的行业核心场景。

黄瑾介绍，首先，AI大模型将重塑“数字城市”，例如，数字政务提升服务市民的效率和满意度，数字经济赋能本地产业智能升级，数字文化让传播更智能，数字社会让社区治理更智慧，数字生态文明更好的保护绿水青山。同时，AI大模型将重塑“以人为本”，让每一个人都拥有专家助手，让每一件工作都更轻松，让衣、食、住、行、健康、教育等每一个环节更有幸福感。

AI大模型赋能城市，打造更好的城市智能体，让城市像生命体一样，更加智能，自我优化，生生不息，而如何让每一个城市充分发挥AI的潜力？黄瑾表示，要考虑4个方面因素：算力创新、数据创新、模型创新和场景创新。

一是算力创新，建议城市做好一朵云的规划，实现算力统一调度。同时，建议城市建立统一的云商店，让软件、数据集、公共算法库等资产充分共享，一次开发投入，全市可以使用。华为云在贵安、乌兰察布、芜湖建了大型AI算力中心，已经支持业界主流各种大模型，结合云骨干网，为城市提供澎湃算力。

二是数据创新，建议城市重视高质量数据汇聚，建设高质量的数据湖，支持“存算分离”、“湖仓一体”、“实时数据湖”等创新能力。同时，管理好城市数据要素流通，让数据在“可信、可控、可证”的流通中为城市创造更多的价值。

三是模型创新，华为云盘古大模型包含L0层的基础大模型，L1层的行业大模型，以及L2层细化场景大模型，可支撑千行万业智能升级。如盘古城市视觉大模型在广州白云区改造了原来很多小模型后，对城市事项进行的视频巡查，准确率提升5-10%。

四是场景创新，AI应用的城市落地应率先走向典型价值场景，例如城市的服务热线，盘古赋能智能语音导航、智能客服机器人、智能坐席助手、实时质量检测、辅助人工回访，可以让市民感受到政务服务更有温度。此外，每个城市都应该关注如何赋能本地产业智能升级，例如，在软件行业，代码大模型可提升效率20%以上。目前华为云已帮助超过1000家企业落地智能化项目。大模型也将在数字经济中扮演越来越重要的角色。

“城市数字孪生是重要的发展方向，数字孪生加上盘古城市时空大模型，也将催生更多创新诞生。”黄瑾表示，未来，在城市可知、可视、可管、可判等方面，很快会涌现更多创新的功能和体验。

(责编：罗知之、高雷)

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