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刘迎风：建设领先数字基础设施 打造数字中国标杆城市

2023年09月20日18:04 | 来源：人民网
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上海市大数据中心副主任刘迎风发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

上海市大数据中心副主任刘迎风发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

人民网上海9月20日电 （记者杨曦）今日，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办的“2023 数字经济峰会·城市智能升级论坛”在上海举行。上海市大数据中心副主任刘迎风在主旨演讲中表示，为推动城市数字化转型，上海正加强领先的数字基础设施建设，打造数字中国标杆城市。

刘迎风认为，推进城市数字化转型，顶层制度设计必须要先行，总体蓝图设计是关键。他介绍，对标数字中国的整体架构，上海形成了数字化转型五横一纵的总体架构，通过加强云网基础设施的共建共用，进一步夯实了城市数字化的基础设施，推进公共数据的集中统一管理，强化大数据资源平台建设，形成了统一的数据资源体系。

围绕“网、云、数、用、端、安”六个方面，刘迎风对上海如何推动数字化转型进行了介绍：

一是推动政务外网整合，打造“IP+光”城市一张网；通过打造城市的光网底座，制定了电子政务外网管理办法和建设运行管理指南，加强全市一张网的统筹管理。未来还进一步提升数智能力。

二是提升政务云的政务能级，建设多元算力；依托华为的产品和平台技术，汇同政务云服务商，提升了政务云的能力。下一步，上海还将拓展建设多元的智能算力底座，促进大数据模型建设发展，赋能支撑政务的核心应用场景。

三是建设一体化的政务大数据体系，促进公共数据的共享交换；作为城市数据共享交换和要素流通的核心枢纽，实现了国家、市、区三级的互联互通。对内提供数据治理和AI服务的工具箱，对外提供了数据开发利用的可信环境。

四是数智科技赋能两网建设，实现由被动响应向主动而为转变；一方面，打造一网通办的总联户，实现由“能办”向“好办”提升。另一方面，通过一网统管的建设，实现由“进一网”向“管全城”提升。同时，聚焦公共安全、应急管理、规划建设、城市网格化管理等重点领域，探索智能分析、智能应用等场景，不断提升城市运行管理能力。

五是打造统一城市服务入口，构筑以人的体验为中心的高品质服务；当前随申办的实名用户数超过了8000万人，单位数有800余万家，为上海市民和企业工作、生活、经营等场景提供了数据服务的随申服务码。我们创设了智能客服的小申，探索运用AI自然语言大模型等新技术，不断优化智能客服小申的精准推送等能力。当前试点场景的服务次数已经达1.88亿次，后续还将不断拓展客服小申的应用场景。

六是坚守网络数据安全和系统运行底线，坚持制度+技术+管理三融合，加强数据安全，同时完善安全管理机制，力争实现数据零泄露，事故零发生。

“我们力争上海市的数智转型，让数据增值，以智能提效，为城市赋能！” 刘迎风说。

(责编：杨曦、高雷)
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