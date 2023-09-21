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农产品产销迎来传统旺季 中秋国庆期间全国猪肉供应充足

2023年09月21日08:43 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者李栋）中秋、国庆两节临近，农产品产销迎来传统旺季。记者从农业农村部了解到，今年两节期间全国猪肉供应充足，市场仍将保持稳定。

据农业农村部监测数据显示，9月20日“农产品批发价格200指数”为120.30，比前一天下降0.05个点，“菜篮子”产品批发价格指数为120.30，比前一天下降0.06个点。截至当日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤，比前一交易日下降0.7%。

中秋、国庆两节的到来，猪肉价格再次成为消费者关注的焦点。在北京丰台区一家猪肉零售门店，前来采购的顾客络绎不绝，“9月份以来价格呈现稳中小降的态势。”店主介绍，“临近过节，周边居民的肉类消费量有所增加，但价格并未出现上涨，反而相比月初下降了0.2元/斤-0.3元/斤。”

业内人士分析，8月份生猪供应阶段性减少，猪肉价格环比上涨2成，进入9月份以后，随着生猪出栏量的增加，价格出现小幅下降是供应量充足的反映。

在加工端，北京市房山区一大型肉类加工企业负责人介绍，目前猪源充足，双节期间也加大了屠宰量，比上月增加了20%左右。

农业农村部生猪产业监测预警首席专家朱增勇表示，近期生猪出栏上市量增加，猪肉价格稳中有跌，生猪养殖业处于盈利区间，目前生猪产能较为充裕，后市供应仍将稳定增加。“预计中秋、国庆两节期间的猪肉市场供应充足。”

朱增勇分析，今年三四月份全国新生仔猪数同比增加12.2%和11.2%，按照6个月的生长周期推算，中秋、国庆两节期间的出栏量仍将持续增加。

统计数据显示：今年6月末全国能繁母猪4296万头，相当于4100万头正常保有量的104.8%。上半年猪肉产量3032万吨、同比增长3.2%。

“目前冻猪肉的库存仍处于高位，后市猪价大幅上涨的可能性较小，预计秋冬季的平均猪价将大幅低于去年同期。”朱增勇补充说。

 “上半年猪肉产能处于合理区间上线，猪肉产量同比增长3.2%，价格低位运行。”农业农村部市场与信息化司负责人刘涵展望下半年市场走势时表示，我国农产品市场供应持续充裕，能繁母猪存栏处于合理区间上线，肉蛋奶产能将维持稳定。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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