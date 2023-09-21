人民网北京9月21日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路部门9月21日出售10月5日车票，预计出现返程售票高峰。9月28日至30日部分方向仍有余票；10月1日至4日、9月27日及其以前预售期内的车票，各个方向余票充足。9月13日至19日，铁路部门已发售火车票1.3亿张。

国铁集团客运部负责人提示，今年假期时间长，给旅客行程调整、错峰出行提供了更多选择空间。旅客朋友如果没有买到出行高峰时段的车票，可以选择购买10月1日左右时间出发、10月4日左右时间返程的车票，这些非高峰时段各方向余票相对充足。在假期高峰时段有刚性出行需求的旅客，如果没有买到车票，可选择候补购票、中转换乘等方式购票。

针对近日网民关注的票价优惠政策问题，该负责人介绍，目前，按照《铁路旅客运输规程》相关规定，铁路部门仍然实行面向儿童、学生、残疾军人、伤残人民警察、消防救援队伍残疾人员等五类人员的票价优惠政策。

针对一些第三方平台宣称“提供‘低速’‘高速’‘光速’等不同价格的抢票加速包，用户购买加速包可以优先购票，购买价格高加速包的用户可以排在价格低加速包的用户前面”，该负责人强调，任何用户没有优先购票权，在第三方平台购买的任何价格的加速包，都无法实现优先购票。一直以来，铁路部门坚持公平公正原则，采取技术手段等方式全力维护广大旅客合法权益和正常售票秩序，通过对12306系统实时监测和大数据分析，一旦发现购票行为异常的用户，将对其采取限流措施。当有人退票等原因产生新的票额时，铁路12306系统优先满足候补购票订单，按照旅客提交订单的先后顺序进行兑现，不收取任何附加费用。

铁路部门提示，旅客朋友要想提高购票成功率，可提前查询车票始发站起售时间，第一时间购票，如果没有买到，及时提交候补购票订单；务必在铁路官方售票渠道购票，不要相信第三方平台的宣传，以免带来经济损失和个人信息安全风险。

(责编：王连香、高雷)

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