人民网北京9月21日电 （欧阳易佳）高校学子回归乡村自然，拿起画笔，为乡村文化建设贡献出自己的一份力量。近日，“2023媒体融合发展论坛”人民日报社采访调研团走进湖北武汉，看湖北美术学院“艺术点亮红土地”团队开展美育实践活动，以艺术之笔赋能乡村振兴，赋予农村新的美、焕发农村新的活力。

实践队员们纷纷表示，初次参与3D大地彩绘创作，领悟到了人与自然之间的和谐发展以及乡村文化与艺术之间的传播需要人来推进。“作为艺术高校的一份子，我们愿用自己所学的专业，用艺术工作者的服务方法方式，打造乡村艺术，用艺术装饰自然，为乡村振兴添砖加瓦。” 经过彩绘旁的游客认为，美院学子用自己所学的绘画技能为乡村美景增添光彩，这样的画卷也成为了一个不错的打卡点。

同学们创作出这样一幅美丽的画卷，与自然很好地融为一体，为乡村振兴的发展贡献了青春力量。 据了解，近年来，湖北省江夏区区校合作发展促进中心围绕特色乡村文化资源，通过加强区校合作，推动高校深度参与到美丽乡村建设工作中，通过对乡村资源的再发掘、再培育、再利用，赋予农村新的美、焕发农村新的活力。