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水利部：汉江发生2023年第2号洪水

2023年10月03日13:29 | 来源：人民网
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人民网北京10月3日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受持续性较强降雨影响，汉江流域发生明显涨水过程，中下游重要控制站皇庄水文站（湖北荆门）10月2日22时水位涨至48.02米，超过警戒水位（48.00米）0.02米，依据水利部长江水利委员会《长江干流石鼓至寸滩江段和流域重要跨省支流洪水编号规定》，汉江发生2023年第2号洪水。

据悉，3日8时，丹江口水库水位168.17米（低于正常蓄水位1.83米），皇庄水文站水位48.44米（超警0.44米），汉川水文站水位27.39米（低于警戒水位1.61米）。

据预测，汉江宜城以下将全线超警，其中皇庄至汉川段将超警0.6～1.0米，但低于保证水位。

水利部维持汉江洪水防御Ⅳ级应急响应，每日以“一省一单”形式，督促提醒相关地方做好监测预警、水工程调度、巡查防守等工作。指导长江水利委员会精细调度丹江口、安康等汉江流域控制性水库群，逐步压减丹江口水库下泄流量，确保汉江中下游行洪安全。水利部派出的两个工作组仍在湖北和陕西两省指导暴雨洪水防御和丹江口库区巡查等工作。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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