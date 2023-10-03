王绍绍

筑路架桥，周行八方。铁路作为国民经济大动脉，是重大民生工程和综合交通运输体系骨干。铁路中秋国庆黄金周运输自9月27日开始，至10月8日结束，为期12天，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次，铁路客流呈现出强劲增长态势。

在中秋国庆黄金周人流如织的背后，有一群坚守在一线岗位的铁路人，他们勤勉奋斗、无私奉献，守护着万千旅客的出行路，见证着中国铁路的奋进之路。

守桥人与他的航标灯

江西九江的长江大桥是京九铁路大动脉的“咽喉”，也是连接长江南北的交通要道。中秋国庆期间，长江九江水道日均船舶流量大幅增加，通过大桥的大小船舶络绎不绝。

为保障大桥安全，大桥上设置了18盏航标灯引导过往船舶顺利通过。国铁南昌局九江桥工段桥隧工陈瑜负责这18盏航标灯的检修任务。

大桥上列车飞驰，旅客们正奔赴“诗和远方”，而在桥下，陈瑜与工友们坚守岗位，与往常一样来到九江长江大桥检修航标灯。他们在距离长江江面20多米高的大桥横梁处穿行攀爬，顺着悬空陡峭的钢筋斜梯走到大桥下方的墩台上，再熟练地爬上窄小垂直的检修通道。

到了航标灯旁边，陈瑜从检查通道里探出身子，毫不犹豫地向前弯曲90度，直面脚下滚滚的江水。“一开始看到江面就会头晕、双脚发软，现在已经习惯了。”陈瑜说。他手持螺丝刀，一边检查航标灯是否松动，一边将航标灯擦拭干净，动作熟练又轻柔。

铁路检修人员在九江长江大桥检修航标灯。受访者供图

自1996年京九线开通，陈瑜二十七年如一日坚守在九江长江大桥上，潜心守护着18盏航标灯。

“现在航标灯普遍采用LED灯具，这种灯具更加节能、环保，使用寿命更长，需要我们定期维护。每次检修都得花上一天的时间，过程中必须保持全神贯注，只要有一盏灯熄灭就可能导致船只撞上大桥，我们得在最短的时间内修复，确保其正常发光，守护好两节期间航道畅通、铁路安全。”陈瑜说。

动车质检员的不眠夜

深夜，动车组检修库内灯火通明。“这趟动车组这里的座椅靠背有些松动了，要赶快进行维修。”陈浦燕是动车组质检员，需要对动车组机械师检修后的车辆进行复检，他需要保障动车组上线前零故障出库。

凌晨3点，在CR400AF复兴号智能动车组的车厢里，陈浦燕不时抬头、弯腰、下蹲，从电茶炉到空调，从车窗到厕所，从照明灯到保温箱……陈浦燕“花式”行走在车厢中，细致地查看动车组的每一个零部件。他说：“节假日期间，选择铁路出行的旅客增加，我们必须认真检查，排除故障，确保动车组以优良的状态服务于旅客。”

陈浦燕在对入库动车组进行巡检作业。受访者供图

中秋国庆假期，为了满足大量的客流出行需求，动车组的开行数量有所增加。

工作量增加了，铁路工作者的责任心也随之增加。为了保障动车组列车安全运行，节假日期间，陈浦燕坚持奋战一线。“我们肩上的责任重大，耐心细致地检修每一列车，才能把好质量关，擦亮高铁这张靓丽的名片。”陈浦燕说。

列车长的节日心愿

节日期间，列车长孙柄全从早上7点就开始了一天的工作。他所在列车驰骋于京广线，单程运行时间8个小时，一天工作时间有十几个小时。

孙柄全值乘的列车，全年客流运送量都很大，列车途经停站基本为各个省份的省会车站，每站都有三四百名旅客上下车，尤其在逢年过节的时候，始发列车基本全满。作为列车长，每次遇到大客流，孙柄全就会提前部署，保证列车平安正点运行。

在国庆节当天，孙柄全和全体工作人员用“中国红”的主色调装饰品精心布置了车厢，提前准备了精美的节日礼物、生日蛋糕，邀请旅客参加“庆中秋，迎国庆”活动。

列车上，孙柄全带领班组人员，一边和乘客们互动，一边给大家发放小红旗，旅客们手举鲜艳的五星红旗，一起合影留念，记录下难忘激动的时刻。旅客张先生兴奋地说：“第一次在列车上过国庆节，能在高铁上为祖国庆生，感觉特别有意义。”

列车工作人员与旅客共同“庆中秋，迎国庆”。受访者供图

今年是孙柄全在列车上度过的第九年。“虽然不能与家里人团聚，但对于我们一线工作者来说，对祖国最真挚的爱，就是立足岗位，无怨无悔、默默奉献，服务好每一位旅客，用微笑解答旅客的每一个问题，看到每一位旅客都幸福平安到家，内心就会无比自豪和荣幸。”他说。

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(责编：杨虞波罗、吕骞)

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