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文旅消费热 内需动力强（走进市场看信心·聚焦中秋国庆假期）

本报记者 王 珂
2023年10月06日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　中秋国庆假期第六天，文旅市场热度持续。在河北秦皇岛，来到长城脚下，欣赏壮观美景、感受厚重文化；在河南信阳，走进美丽乡村，赏秋景、品秋韵、享秋实；在海南海口，漫步旅游度假区和旅游休闲街区，看演出、品美食、买好物，享受“一站式”文商旅体消费体验……

　　文旅消费是扩大内需的有效途径，也是满足人民群众美好生活需求的重要载体。这个中秋国庆假期，我国文化休闲、旅游出行需求集中释放，文旅深度融合，新业态、新模式、新供给不断涌现，旅游出行成为热门选择。

　　文化和旅游部数据中心预测，中秋国庆假期旅游热度将创新高，国内旅游出游预计将达到8.96亿人次，同比增长86%，将实现国内旅游收入7825亿元，同比增长138%。假期文旅消费的火热，折射出消费市场的蓬勃活力和巨大潜力，彰显中国经济强大的内需动力。

　　文旅行业加速复苏，多业态预订火热

　　“大人小孩一起玩，特别开心。”在深圳欢乐谷主题公园新开的“迷你世界·冒险山”游乐区，刚刚体验完弹射过山车项目的游客王晗说。造型多样的建筑、缤纷多彩的装饰吸引众多游客拍照，各种沉浸式主题游乐设备为人们提供了多样化体验。假期前三天，深圳欢乐谷接待游客近10万人次。

　　“旅途中感受非遗的魅力，新体验带来新收获。”江西龙虎山景区，正在体验团扇非遗手作的四川游客李珊说。龙虎山景区结合非遗文化，创新假期产品供给，满足不断升级的文旅消费需求，推出团扇、灯笼等现场手作和顶碗、顶缸等杂技表演，让游客近距离感受中华优秀传统文化的魅力。

　　“既是休闲娱乐，也能强身健体，这个假期过得很有意义。”在广州热雪奇迹室内滑雪场，刚刚从雪道上滑下来的游客韩菲说。随着文旅体深度融合，滑雪等“体育+旅游”业态兴起。中秋国庆假期，这家滑雪场举办了主题夜滑、雪上运动会等活动，接待游客人次同比实现较快增长。

　　今年以来，文化和旅游行业加速复苏，中秋国庆假期文旅消费需求更是集中释放。文化和旅游部数据中心的数据显示，假期前三天，国内旅游出游合计3.95亿人次，同比增长75.8%；实现国内旅游收入3422.4亿元，同比增长125.3%。各大平台预订数据显示，景区观光、都市休闲、乡村旅游等产品服务关注度高，酒店、交通、景区等业态预订持续火热。

　　创新市场供给，激发消费新活力

　　从湖北潜江高速服务区出发，一路抵达生态龙虾城、楚潜村韵农庄、莫岭村，分享虾肥稻香的丰收喜悦……中秋国庆假期，湖南游客孙悦踏上湖北潜江“虾稻之乡  田园丰收”之旅。

　　这条路线是文化和旅游部推出的149条“橙黄橘绿  乡村胜景”全国乡村旅游精品线路之一。这个假期，文化和旅游部聚焦乡村旅游市场，推出乡村旅游精品线路，邀请广大游客体验多元融合的乡村旅游业态。

　　走进陕西西安曲江新区“长安十二时辰”主题街区，浓浓的文化气息扑面而来。踏歌台上，演员生动还原唐代名画《簪花仕女图》；青绿山水间，游客与古人“隔空对话”……边走边看，历史文化的美妙演绎渐入佳境。第一批24家全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目不久前正式授牌，成为很多游客出游的热门目的地。

　　“孩子从小就对钢铁工业的历史感兴趣，假期带着他来现场感受。”在湖北武汉武钢厂区内的武钢文化旅游区参观的游客黄阳说。以工业遗址、工厂风貌、生产过程、劳动场景等为参观体验对象的工业旅游，成为受游客欢迎的新型旅游业态。日前，文化和旅游部公布了新一批工业旅游示范基地，为游客假期出游提供了更加丰富的选择。

　　市场热得益于供给新。中秋国庆假期，许多景区和文旅相关企业紧跟文旅消费升级新趋势，打造文旅新产品、新业态、新场景，推出更多符合游客需求的优质产品和服务，激发文旅市场更加强劲的发展动力。

　　文化和旅游部相关负责人介绍，为丰富文化和旅游产品供给，相关部门和地方发布全国旅游演艺精品名录，推出一批文化内涵丰富、艺术水平精湛、叫好又叫座的旅游演艺精品项目，提供更多适合家庭出游的特色旅游产品。

　　服务品质不断提升，消费动能持续释放

　　“游客虽多，但秩序井然，感觉很好。”北京天坛公园景区入口处，正在排队进入景区游览的游客赵泽说。中秋国庆假期，文明旅游成为越来越多游客的自觉行为。

　　旅游是幸福产业。这个假期，围绕优化游客体验，各地各部门做足了功课，不断提升服务品质，让人们出游更舒心。

　　假期前，文化和旅游部发布相关提示，提醒广大游客合理安排行程，提前了解途经地、目的地天气、交通及旅游景区开放情况和门票预约措施，合理规划旅游线路和时间，平安健康文明绿色出游。

　　针对出游高峰，文化和旅游部提前部署假日旅游景区的预约、接待、安全等各方面工作，引导景区优化预约措施，实施科学管理，实现原则性和灵活性相统一，科学设置线上、线下购票预约渠道，积极采用新技术、新手段，畅通景区、博物馆等场所预约渠道，简化预约程序，提高预约操作便捷性。

　　假期期间，各地各部门聚焦文旅市场重点领域关键环节，加大对违法违规经营行为执法检查力度，保障假日市场安全平稳有序。

　　文旅消费动能的持续释放，必将进一步提振市场信心，更好地发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

　　《 人民日报 》（ 2023年10月06日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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