刘阳 孙昭 严川吉雨

在沙特西部的塔布克省，屹立着一座世人瞩目的“红海新城”，占地2.8万平方公里，是沙特打造“2030愿景”中的一项重点工程，更被称为是“新一代的沙特城市”，预计2030年完工。

在过去，丝绸之路的历史曾将中国和沙特阿拉伯两国人民连在了一起。

在今天，随着中国“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深入对接，绿色低碳、能源转型的美好愿景再次将双方紧密联系在一起。

大到城市的环境打造和生态治理，小到平时生活中的用电用水，红海新城处处都有来自中国的绿色印记。

污水处理 实现零污染、零排放

红海岸边的人工湿地。人民网 严川吉雨摄

仲夏时节，走进红海岸边广袤的荒漠，成片的芦苇丛郁郁葱葱，不时有成群的飞鸟落在人工湿地里栖息。

放眼望去，层层叠叠的绿意尽收眼底，绿意尽头的人工湿地，就是红海新城的污水处理厂。

在红海新城，生活污水经过预处理后，先经过第一片芦苇荡，由铺设好的水管定期喷洒污水，滤去大颗粒杂质，然后泵入第二片芦苇荡，吸附重金属等物质，最后利用重力作用流淌过莎草地，过滤后流入蓄水池。通过纯绿色污水处理将生活污水净化为灌溉水进行城区绿植灌溉，实现零污染、零排放。

人工湿地污水处理厂（STP4）现场。人民网 严川吉雨摄

污水处理为红海新城解决了生活污水处理问题，海水淡化为其进一步解决了饮用水问题，据了解，红海新城的饮用水均来自于海水淡化。

“我们水厂每天5万方产能，给整个红海项目的所有设施提供生活水和灌溉水补充水。” 山东电建三公司沙特红海项目部RO1水厂施工经理许伟皓介绍，从距离陆地3km的深海区取海水然后通过预处理、反渗透，以及消毒、钙化等一系列后处理工艺，最终生产出合格的饮用水，提供给红海区域所有的酒店和生活配套设施，而海水淡化厂的电力供应又来自于光伏厂区。

“我们致力于打造零碳、零污染的能源模式。”山东电建三公司沙特红海项目部项目副经理孙光海说，“随着全球新能源格局的快速变革以及科技的快速发展，我们主打清洁能源和环境保护，以光伏、储能、电网、海水淡化、供水管网、废水处理、废水管网、固体废物处理、通讯和区域制冷等诸多模块，为红海新城提供绿色无污染的能源输入。”

目前，由中国电建所属山东电力建设第三工程有限公司EPC（设计—采购—施工）总承包的人工湿地项目一期投入使用后，已实现每天6000立方米的水资源回收处理能力，等到该项目全部完成投用后，处理能力将达到每天1.6万立方米。

光伏储能 为新未来城提供绿色动力

你见过这样的景象吗？

整齐排列的光伏板一望无际，每一排光伏板顶头都有一个长方形“盒子”，只需要简单设置，就可以定期清理掉光伏板上的沙尘。

“这是我们的自动清扫机器人。”山东电建三公司项目经理莫兵同人民记者介绍，沙漠地区使用光伏发电的好处是日照充足，缺点是风沙大，沙尘会影响光电转换效率。自动清扫机器人可以定期清理掉光伏板上的沙尘。说罢，莫兵打开一个手机应用程序，点击启动，机器人就开始工作。

莫兵介绍，这是红海PPP项目特色厂区，包含光伏厂区、储能电站及生物燃油内燃机电站三个部分，白天通过总装机容量406MW的光伏系统为电网输送电能，同时也为储能系统充电；阴天期间或夜间，则通过储能系统为电网提供电能；内燃机系统则作为备用电源，在紧急情况下为储能系统和电网提供电能。“该互补系统均采用可再生、无污染的清洁能源，打破沙特传统燃油电厂对环境及生态造成不可逆的影响，是沙特能源转型路上的重要突破。”

沙特首个光伏综合海水淡化。受访者供图

红海新城建设的亮点之一，就是未来电力供应将100%来自清洁能源，成为全球首个融合多能源互补系统的大型商业化公用设施项目和最大的离网储能项目。

“在红海新城这样巨大的项目中，有中国公司的参与和支持，有我们沙特本国人为祖国发展的奉献，有项目上来自二十多个国家的工人辛勤劳动，最终才有了今天这样的成果。我们现在的努力是为了未来的希望，我想这就是命运共同体的真正内涵。”中国电力建设集团山东电建三公司沙特红海项目部GRO经理穆罕默德告诉记者。（欧阳易佳、黄盛对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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