王绍绍

9月的江城，科创势正劲，从制造到“智造”，新能源汽车产业正迸发新动能。在焊装车间，100%自动化的焊接工序无需人工干预；在总装车间，柔性生产线能实现上千种选配方案的车型共线混流生产。大到整车设计生产，小到生产线上的一个螺丝钉，“中国智造”正在推动新能源汽车产业蓬勃发展。

新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的重要领域，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。目前，我国新能源汽车产业已经进入规模化快速发展新阶段，成为我国经济的强劲增长点。“2023媒体融合发展论坛”人民日报社采访调研团近期走近武汉经济技术开发区，探访汽车产业集群发展新优势。

武汉之南，中国车谷。武汉经济技术开发区坐落于武汉西南方，因车而建、因车而兴，是湖北省打造“武襄十随”国家级汽车产业集群、建设全国汽车产能基地的主要承载区。

近年来，武汉经济技术开发区以雄厚的产业基础，建成亚洲最大智能网联封闭测试场，在中部地区首先实现全无人自动，成为全国汽车产业集聚度最高的区域之一。目前，经济技术开发区已集聚 9 家整车企业、13家整车厂和 1200 余家知名零部件企业，整车产能 250 万辆，其中新能源汽车产能 146 万辆，形成了“传统零部件+三电+软件+芯片”的完整布局。

迈进企业车间，走入中试基地，智能座舱芯片、ESSA原生智能电动架构、中央集成式SOA电子电气结构等的应用，提高了车辆的智能化水平，满足用户高品质出行需求，推动新能源汽车产业链的创新发展。

新能源汽车智能生产线。人民网 王绍绍摄

走进经济技术开发区岚图汽车的总装车间，在自动化生产线上，工人们与自动化设备协同合作，通过内饰、底盘、最终装配等多道工序，组装出一辆辆闪亮的新车。在数字化管理与高自动化作业中，呈现出一幅智能制造新图景。

“通过自动化、柔性化、智能化、绿色化的生产智造体系，我们打造了世界级数字工厂，建立高效智能的冲压车间、全自动焊装车间、无尘化智能环保涂装车间、全自动树脂车间、数字化总装车间五大智造车间，已形成年产15万辆的整车生产能力。”岚图汽车相关负责人说。

在多家汽车制造工厂中，智能化技术已经在研发设计、生产制造、经验管理中得到广泛应用。工艺数字化设计、基于数字孪生的制造、智能软件刷写平台……这些创新技术的应用推动了新能源和智能网联汽车产业的高质量发展。

新能源汽车智能生产线。人民网 王绍绍摄

“如何更好地探索智能网联汽车发展的中国方案，武汉给出了新的答案。”中国工程院院士孙逢春表示，武汉在智能网联汽车产业转型升级中有着坚实的基础和潜力，武汉经开区全力打造全国一流的智能网联汽车应用场景，能够率先跑出高级别自动驾驶可持续发展的创新模式。

产业的“智造”升级，让武汉经济技术开发区抢抓汽车产业“破旧立新”机遇，产能“扩量”、品牌“提能”。目前，经济技术开发区新能源汽车产业布局从东风大道向左岸大道延伸，以科技跃迁成果为基石，向品牌跃迁、产品跃迁和价值跃迁扩展。

中国工程院院士刘经南认为，智能网联汽车是新一代的信息技术与汽车工业的深度融合，是推动汽车产业转型升级和社会经济发展的重要引擎。武汉是我国重要的汽车产业基地和科技创新高地，要继续发挥武汉示范区在智能网联汽车领域的优势和特色，不断提升技术水平和服务质量，打造更好的产业创新和应用平台。

武汉经济技术开发区以建设“中国车谷”为目标，在制胜换道超车新赛道上实现转型发展。根据武汉经济技术开发区出台的《新能源与智能网联汽车产业战略提升行动方案（2023-2025年）》，到2025年，全区汽车产能达到300万辆，其中新能源汽车产能达到150万辆，同时将打造10款以上具有标识度的新能源与智能网联汽车和关键零部件品牌。

武汉经济技术开发区相关负责人表示，武汉经济技术开发区将充分发挥“武襄十随”汽车产业集群国家队龙头引领作用，联动周边区域协同发展，共同打造万亿级汽车产业创新大走廊。（实习生尉馨文对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经