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国庆特别策划——奋进的力量

向光而行 电力卫士护航亚运赛场

王绍绍
2023年10月05日10:03 | 来源：人民网
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国庆期间，杭州亚运会比赛现场人头攒动，热闹非凡。赛场幕后，杭州亚运电力保障总指挥部的工作人员目不转睛地盯着屏幕，时刻监控着各比赛场馆的活动流线和末端负荷情况，确保供保电工作的万无一失。

“像亚运会这种大型赛事活动的保电工作点多面广，如何更好更全面地掌握保电情况，监控保电对象的状态，是我们在系统建设过程中一直努力的方向。”杭州亚运应急指挥暨电力保障指挥系统的项目负责人张雪伟说。

保电团队依托全专业数据汇聚，创新应用“监控、分析、指挥、联动”机制，实现保电指挥一令到底、保电任务一线管控、保电资源一体调配、保电状态一网感知。

针对亚运会保电工作的数字化转型，张雪伟和团队成员通过创新供电保障业务模式、加强应急响应处置能力，实现指挥中心的实时化、智能化和数字化，打造出一套“能看、能用、能管”的数字化指挥平台。该平台全面监测赛事保电活动流线、赛事场馆用电情况、供电设备运行状况、保电人员值守信息、保电任务执行情况等各项动态信息，有效提升了应急指挥穿透力和信息传递效率，为亚运会期间的保电工作提供了有力支持。

能全程参与本次杭州亚运会的保电工作，贡献自己的力量，张雪伟感到十分荣幸。“‘电’是民生基础，保电是践行社会责任的一种具体行动。通过精准感知电网设备运行状态、合理化调配保电资源，从而减轻一线电力工人保电工作强度、提高工作效率，让观众酣畅淋漓地欣赏比赛，是我们最大的骄傲。”

为了确保保电工作的万无一失，张雪伟带领电力保障团队24小时值班值守。在亚运村、体育馆等核心区域，电力保障团队布置了大量先进的电力设备和系统，进行全天候的电力监测和维护。无论是白天的比赛转播，还是深夜的灯光照明，团队都细之又细、严之又严，确保电力供应的稳定性和可靠性。

自2019年以来，这个团队陆续参与了G20杭州峰会、上合青岛峰会、天津全运会等一系列大型会议的保电工作。除了大型会议及赛事活动的保电以外，他们还出现在杭州中高考以及元宵节烟花大会等活动中。张雪伟和他的团队始终坚守在第一线，依托系统平台开展保电工作，履行他们肩负的保电职责。

同时，张雪伟与团队积极引入数字孪生、大数据分析、人工智能等技术，以创新手段助力保电工作。“我们团队建设的应急指挥暨电力保障系统，会从数字化方向支撑重大活动保电工作。”张雪伟说，“未来的数字化保电工作，将充分利用人工智能、大数据分析等数字化技术，在高峰负荷预测、精准电力调度、智能应急处置等方面持续发力，全力服务电力保供工作的数字化转型。”

今年国庆期间，张雪伟一如既往地选择坚守赛场，为亚运会保电工作保驾护航。“团圆饭可以迟一些，但工作不能迟。我想为点亮运动健儿的梦想贡献一份自己的力量，这是我肩负的使命。”他说。

据了解，国庆期间杭州亚运会现场将有20名电力保障技术人员分布在不同的指挥部，开展全天候的技术支撑工作，组成电力保障现场指挥体系，全力保障供电系统的稳定运行。

“我们将以更饱满热情、更昂扬状态投身亚运保电工作，不辱使命，克服困难、坚守现场，充分展现电力‘铁军’风貌。”张雪伟说。（陈静仪对本文亦有贡献）

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(责编：杨曦、高雷)
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