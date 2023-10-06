刘阳 孙昭 严川吉雨

运行中的斋月十日城铁路轻轨。受访者供图

“斋月十日城轻轨将我的通勤时间缩短了两个小时”“这条线路有效地帮助埃及缓解了交通压力”“建得非常好”……在斋月十日城铁路轻轨上，不少乘客对轻轨为当地带来的便利赞不绝口。

这条轻轨列车行驶的电气化铁路是由中国中铁—中航国际联合体参与建设的埃及斋月十日城铁路项目，是连接开罗市区、东部沿线卫星城和埃及新行政首都的重要纽带。从埃及首都开罗乘坐地铁3号线到阿德利·曼苏尔站换乘，经过12座车站、大约67公里的距离，便可抵达埃及新行政首都的艺术文化站。

最高运行速度达120km/h的斋月十日城铁路轻轨。受访者供图

据了解，斋月十日城铁路轻轨是埃及实现国家“向东发展”战略、着力打造“东部经济走廊”的重要交通工程。而这一工程在建设之初，埃及当地还没有一条标准化的电气化铁路，其现有的运营铁路采用的是一种非标设计，不能满足高速铁路的运营条件。

同时，作为非洲最早建设地铁的城市开罗，其城市建设基本都采用欧美标准，具有较强的灵活性，针对一些特殊的参数，在欧美标准体系中很难找到相关条文，往往需要借助工程当地或其他国际通用规范来引用或参考执行。为此，埃及政府希望引入成熟的中国标准体系。

在国际标准、技术体系、工程接口等难题面前，中铁五局埃及斋月十日城铁路项目部精心组织施工，全面完成了支柱组立、网线架设、变电设备安装及电缆敷设等任务，分别于2022年1月14日、3月27日、6月15日实现A、B、C段冷滑、送电和热滑一次成功。2022年7月3日，经过一年多的施工建设，埃及斋月十日城铁路顺利实现通车，填补了埃及交流电气化铁路空白。

斋月十日城铁路项目机车车辆正在运输。受访者供图

不仅在技术方面为项目带来智慧支持，在服务保障方面中国企业也提供了全方位的助力。

记者了解到，中车四方股份在2018年与中国中铁—中航国际联合体签署了车辆供货合同，负责为该项目提供22列电动车组及12年维保服务。中铁二院建设公司是该项目设备物资的国际物流运输服务单位。

为确保工程所需物资安全及时运抵埃及项目现场，中铁二院建设公司先后组织人员奔赴埃及现场、北京、烟台、武汉、西安、泰州等地，对物资外包装、内陆运输、短倒、仓储点验、通关等环节工作进行指导和层层把关，最终选定由载重量2万吨、装载体积3万方的货运轮船承运，并协调船东将车辆拆成3辆为一组，共计4组12辆车，分别放入底仓和二层甲板内以确保车辆运输安全。2021年7月19日首批12辆轨道车辆和变压器的在青岛港口装船发运并最终顺利到达亚历山大港。

此外，斋月十日城铁路项目共设置2座主变电所，整个牵引供电系统的核心设备均来自中国，其中27.5kV GIS架空出线开关柜是中铁二院第一个完全根据IEC标准自主研发并首次走出国门的拳头产品，得到了业主和监理方的一致认可，成为中国品牌、中国制造走出国门的亮丽名片。

“铁路项目一、二期线路目前运营，为往返埃及首都开罗老城区及新行政首都的民众提供高效便捷的交通服务。”项目负责人表示。（黄盛对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)

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