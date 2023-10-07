人民网记者 许维娜

门票一票难求、景区人山人海、旅游从业者忙得不可开交……为期8天的中秋国庆“超级黄金周”火爆落幕，旅游业展现出强大的市场活力和发展潜力。

经文化和旅游部数据中心测算，“双节”期间国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

另据交通运输部、演出行业协会发布的中秋国庆长假数据：全国营业性演出票房收入20.05亿，观演人次1180.35万人次；与2019年相比，观演人次增长61.06%、收入增长82.6%。中秋国庆假期全国主要高速公路、国省道流量分别上升53.4%、21.9%。

截至目前，多家旅游平台也相继发布了2023年中秋国庆假期旅游总结报告。各地创新旅游消费场景、丰富旅游产品供给，跟团游、私家团、自驾游、乡村游、红色旅游、周边游等多点开花，出境游、文旅融合项目也大幅增长。尤其“十一”期间，新出台的利好政策，使得旅游行业高质量发展更值得期待。

庞大的出行人数，带来旅游行业的显著增长。来自携程方面数据显示，“十一”期间，国内游订单同比增长近２倍。机票、酒店、门票、民宿、租车、邮轮等旗下业务也大幅增长。其中，门票、民宿订单均同比增长超２倍，邮轮订单同比增长超６倍。

业界普遍认为，相比发展数量，旅游业发展质量更值得关注。

近两年，旅游行业的加速复苏，离不开各地文旅部门的积极创新。“十一”期间，各地举办旅游节、艺术周，创新旅游产品并发放文旅消费券等，吸引游客前往、促进文旅消费。一些城市通过节庆活动，创造新的文旅消费节点，带动城市破圈。比如，河南南阳音乐节，四川宜宾央视中秋晚会，“十一”期间搜索热度同比分别增长近2倍、超6倍。

在携程平台，湖北、湖南、山东、安徽、四川、深圳、哈尔滨、天津滨海、盐城等40多个省市发放“十一”假期文旅消费券，涵盖酒店民宿、景区的满减、直降、折扣等多重优惠。以湖北为例，联合携程发放武汉、宜昌等14个湖北地市的文旅消费券，核销金额达到千万元级别。

在长达８天的假期里，消费理念的悄然变化凝结成为新的消费趋势。来自飞猪方面报告显示，从目的地选择、体验方式、玩法到消费观，一段旅行里的内容正在经历深度重塑。

一批长线游目的地超越“经典款”，在近期以黑马之姿崛起。数据显示，观察跟团线路游商品预订量的增速维度，河南、宁夏、江苏、北京、内蒙古领跑国内目的地，均在2019年的基础上取得100%以上的增长。而在出境游履约规模靠前的目的地中，除了上半年率先复苏的“四小时飞行圈”内目的地，澳大利亚、新西兰、阿联酋、土耳其、冰岛、埃及等距离中国更远的目的地亦现身其中。

假日消费是观察经济的一扇窗口。杭州亚运会在今年“十一”备受关注。承办本届亚运会的杭州、宁波、金华、湖州、温州、绍兴这六个城市，也因为这场体育盛事吸引了来自天南海北的游客。

在亚运风潮的带动下，不少人选择在这个凉爽的初秋安排一场运动主题游。与此同时，大量体育迷跟着赛事来杭州旅行，杭州公交地铁单日支付宝刷码乘车量突破历史峰值。亚运六城的旅游热度“水涨船高”，仅景区的单日消费较去年最高涨幅达270%。随着赛事的进展，亚运核心场馆周边消费也火速升温，热度较赛前最高涨3倍。

“亚运经济”爆火，也让当地小商家享受到了实实在在的赛事红利，“亚运加油袋”也随之火了一把。记者从发放平台的支付宝获悉，其位于温州龙港的制造商生产订单增长4倍。为迎接中外游客，小商家们纷纷贴上二维码、红包码，数据显示，商家收钱码领取量较日常上涨近10倍。

可以预见，中国的移动支付正成为亚洲“通用语言”。亚奥理事会代理总干事维诺德·帝瓦里表示，杭州亚运会将成为最环保和智能的亚运会，印象最深刻的是人人都用手机支付。马来西亚奥委会秘书长拿督纳兹夫丁希望把“杭州模式”带回国。他尤其点赞中国的移动支付，“所有东西都可以实现移动支付，这点很神奇，希望以后马来西亚也能有更多移动支付的场景，更便捷地用数字支付做生意。”

从发布全国旅游演艺精品名录，到引导音乐节、演唱会有序发展；从结合秋季美景上新特色旅游产品，到围绕中秋、国庆推出消费补贴、票价优惠等系列惠民举措；从举办美食文化节、特色文创展览，到推出创意市集、沉浸式文旅……这个中秋国庆假期，国内文化休闲、旅游出行需求集中释放，文旅出行成为热门选择。

来自神州租车大数据方面显示，中秋国庆双节期间，延续并超越了2023年春节、五一、暑期等假期租车市场的热闹景象，全国超300个城市“供不应求”，全国平均出租率超90%，峰值出租率超95%，日均取车量同比增长30%，峰值持续时间较长，多项指标均刷新历史纪录。

随着绿色出行理念的深入，时尚、智能的新能源车型，越发契合年轻主力消费群体的消费习惯。今年中秋国庆双节期间，新能源车租赁需求快速增长。神州租车发布的数据显示，“双节”期间新能源订单量同比增长超300%，其中成都、杭州等城市的新能源订单量上涨最快。

携程研究院行业分析师王亚磊表示，今年“双节”期间，旅游行业继续保持强劲复苏势头，各地创新旅游消费场景、丰富旅游产品供给、旅游市场多点开花。与此同时，旅游市场的碎片化、下沉化、品质化进一步提速。随着旅游供应链和服务能力的恢复，加上近期旅游行业高质量发展政策的出台及入境游政策优化，可以说对旅游行业未来发展充满信心，旅游行业将进入依靠市场创新的理性发展新常态。

(责编：杨虞波罗、章斐然)

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