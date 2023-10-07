人民网北京10月7日电（记者车柯蒙）国家税务总局利用增值税发票数据，结合企业调研情况，对中秋国庆假期全国相关行业销售收入情况进行了分析。结果显示，中秋国庆假期，居民消费市场“活力足、人气旺”，消费相关行业销售收入同比增长21.3%。其中，服务消费和商品消费同比分别增长20.9%和21.6%。

旅游消费市场火爆。中秋国庆假期，在“加长版”黄金周效应带动下，居民出行旅游显著增加，各地旅游市场持续火爆。旅游游览服务销售收入同比增长1.1倍。其中，长线游及出境游恢复带动旅行社及相关服务业销售收入同比增长1.7倍；名胜风景区、休闲观光活动销售收入同比分别增长2倍和43.8%；游乐园对游客吸引力增强，销售收入同比增长81.2%。

住宿餐饮服务销售收入增幅较高。中秋国庆假期，受居民出行及旅游消费火热带动，住宿餐饮服务销售收入同比增长25.5%，其中旅游饭店、露营地服务、民宿服务销售收入同比分别增长1.3倍、1.5倍、45.5%。

文化体育市场消费活跃。中秋国庆假期，居民文体消费需求上涨，叠加“亚运会”带动效应，文化体育服务消费市场快速升温。文化和体育服务销售收入同比增长45.4%，其中艺术表演场馆、群众文体活动服务销售收入同比分别增长68.6%、76.9%；体育相关服务销售收入同比增长27.1%。

日用品及家居类商品消费快速增长。中秋国庆假期，日用品、化妆品及服装鞋帽类商品销售收入同比增长27.5%。家具零售、陶瓷石材装饰材料销售收入同比分别增长41.3%、32.3%，反映家居相关消费升温。

粮油食品及消费升级类商品消费平稳增长。中秋国庆假期，粮油食品、综合零售业销售收入同比分别增长21.5%、25%。其中果品蔬菜、肉禽蛋奶等必需品销售收入同比分别增长28.8%、29.6%。金银珠宝、通讯器材等商品销售收入同比分别增长15.5%、16.5%。

国家税务总局有关负责人介绍，中秋国庆假期我国居民消费潜力有效释放，火爆的旅游消费带动住宿餐饮服务、文化和体育服务等销售收入大幅增长，假日经济效应持续显现，充分显示出中国经济的韧性和活力。假日期间，各地税务部门依托自助办税、网络办税等多种形式，全力保障纳税人缴费人多样化办税缴费需求。

(责编：杨虞波罗、章斐然)

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