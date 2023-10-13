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“高精尖”展品荟萃一堂 2023中国海洋装备博览会在福州开幕

2023年10月13日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者李栋）12日，由中国船舶集团有限公司主办的2023中国海洋装备博览会（以下简称“海装展”）在福建省福州市盛大开幕。

海装展以“开放海洋 装备未来”为主题，重点围绕海洋装备热点领域展开。14个国家和地区的715家机构携带6500多项优秀产品、先进技术及解决方案展出。

中国船舶集团副总经理盛纪纲表示，福建省作为海洋经济大省和我国船舶工业重要基地，举办中国海洋装备领域的盛大活动，既是落实海洋强国战略的使命担当和具体实践，也是推动海洋装备产业高质量发展的现实需要和有效举措。

据介绍，中国船舶集团作为海装展和生态大会两场活动的主办方，将充分聚合资源，实现1+1>2的办展办会成效，共同致力于打造世界级的海洋装备展示窗口、专业化的海洋产业技术融合平台、海洋装备领域深度交流合作的桥梁纽带，促进中央企业与地方各界、国内与国际产业的交流交往交融。

海装展相关负责人表示，本次博览会聚焦产业链和供应链协同创新、产学研合作、人才交流、经贸对接、成果转化等，同期举办30场专业权威的论坛会议及系列科普体验活动，包含10场论坛、3场供采对接交易会、5场推介及揭牌签约活动、6场大众科普互动类活动以及6场直播。

开馆当天，船舶产业链供应链生态大会以“凝心聚力，共建数字化产业链供应链”为主题，围绕“数字赋能，提升船舶工业产业链供应链韧性”“船舶行业供应链数智化转型实践”等热点邀请行业权威专家、船舶物资供应商等出席交流，还发布了船舶物资供应商第三方评价报告，对100家金牌供应商颁奖，并举行重大项目签约仪式。

据了解，海装展将评选产生十佳国际合作、十佳科技创新等5大奖项50家获奖单位。

(责编：孙红丽、高雷)
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