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稳增长、促民生等一系列政策落地实施 带动我国物流需求有序回升

人民网记者 乔雪峰
2023年10月09日17:01 | 来源：人民网
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近日，中国物流与采购联合会发布了2023年9月份中国物流业景气指数为53.5%，较上月回升3.2个百分点。

“9月份，受政策显效、需求逐步恢复和市场预期向好等因素影响，物流业景气指数较上月明显回升。”中国物流与采购联合会总经济师何辉表示，从后期走势看，9月业务活动预期指数保持在较高运行区间，物流行业信心保持积极乐观。“随着稳需求、稳增长、提信心等政策持续发力，经济和物流运行具备企稳回升基础。”

何辉指出，各分项指数均有不同程度回升，其中业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数和从业人员指数环比回升超过3个百分点。从区域看，东中西部地区业务需求均衡增长。

数据显示，9月份，业务总量指数和新订单指数分别为53.5%和53.3%，环比分别回升3.2和3.8个百分点。显示出受政策推动，业务总量指数和新订单指数回升，市场供需均有所改善。

中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，随着政府一系列稳增长、促民生、提信心等政策的落实，有力促进消费潜力释放，有效巩固经济韧性增长，内生动力不断增强，随着供应链上下游需求趋稳，带动物流需求有序回升。

随着物流网络的逐渐发展壮大，快递企业深入田间地头，不断完善升级生鲜配送方案，通过全程冷链、多方式联运、区块链溯源、包装创新等方式，提供从打包到运输的全程一体化服务。

“今年又是一个丰收年。”在山东省菏泽市牡丹区高庄镇蔺口村农业产业园，村民马凡如望着150余亩拱棚里绿油油的黄瓜、螺丝椒等蔬菜喜笑颜开。“村里路修好了，物流服务提升了，农业品的销路也打开了，再也不用担心农产品卖不出去了。”据了解，该农业产业园基础设施配套齐全，共建有180多个日光温室大棚，已成为当地重要的蔬菜生产地之一。

近年来，在当地政府的努力下，持续完善交通路网结构，加快推进农村客货邮融合发展，努力打通田间地头“最后一公里”，如今，当地的新鲜蔬菜通过平坦的公路、快速的物流畅达全国各地。

胡焓指出，受需求稳中向好拉动，行业物流发展平稳，除水上运输外，其他行业都处于扩张区间，铁路运输业、道路运输业和仓储业业务总量指数分别为52.1%、55.6%和54.8%，稳住行业物流基本盘。

近年来，浙江加快完善农村交通运输体系，以客货邮融合为抓手，统筹多方资源，扎实推进农村物流高质量发展。截至目前，浙江省已建成县级共同配送中心24个、“多站合一”乡镇综合服务站111个、“一点多能”村级物流服务点464个；累计开通客货邮融合线路161条，偏远山区快递进村成本最高下降90％。

“我现在也跟城里人一样，能在家门口收快递。”自打服务点建起来后，绍兴嵊州市贵门乡玠溪村70岁的郑炉星老人足不出户，就能收到在江苏南京的儿子寄来的各种物品。

此外，在民生消费领域，连锁商超布局仓配一体，促进线上线下商贸物流融合，十五分钟便民生活圈积累居民“小消费”、激活本地生活“大潜力”，9月份邮政快递业业务总量指数超过65%，远高于其他行业，调研的电商快递企业9月份业务量环比增长5-20%。

“9月份以来物流景气呈加快回升、边际改善的基本特征，既有前期政策释放效能和经济内生动力增强的共同作用，也有季节性因素推动。”胡焓表示，三季度末生产加速和节假消费预期等有利因素较多，后期，随着“十一”黄金周圆满收官，供应链上下游需求趋于平稳，市场逐步回暖，经济和物流运行具备平稳运行基础。

(责编：申佳平、高雷)
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