人民网北京10月9日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，眼下全国秋粮收获过半，主产区已进入收获高峰。

秋收时节，广袤田野铺展丰收画卷。走进河南省安阳市内黄县后河镇余庄村的高标准农田项目区，玉米、大豆高低错落，一派喜人的丰收景象。

在村民史连雪的玉米种植田里，一台崭新的收割机正在来回穿梭，路旁拉玉米的汽车在路边早已等候多时。史连雪站在一旁，嘴角上翘露出丰收的喜悦。

“今年收玉米方便多了。”史连雪介绍，原本零碎的地块，经过整合以后，并成了整块田，更方便了机械化种植。

史连雪心里的一本账算得是明明白白，原来地块因零碎不平整，收割玉米一亩要60多元。现在并成大田后，一亩地收割费用仅需要50元，灌溉设施改进后又节水又节肥，仅种植投入就比原来节省了20%。

“今年的玉米长势非常好，亩产能达到1500斤以上，现在的价格是1.38元/斤，一亩地算下来能收2000多元，并成大田后管理方便又增收。”史连雪对今年的收入信心十足。

确保秋粮颗粒归仓，农机保障是关键。据介绍，秋收以来，内黄县农机部门出动玉米联合收获机1100台，通过抽调技术骨干，联合农机经销商和各乡镇主要农机维修网点组建流动服务小分队等方式，做好机车调度维修。“要确保机车科学转移，提高机车机具利用率，为农户提供‘收、运、耕、种、管一条龙’保姆式服务。”当地农业农村局工作人员说。

数据显示，2023年，内黄县秋粮种植面积57.34万亩。截至目前，玉米收获43.77万亩，大豆已收获0.97万亩，花生已收获27.26万亩，秋作物整体已收获80.97%。

秋粮抢收入库，全国上下一盘棋。日前，为有效应对第14号台风“小犬”对秋收的影响，做好农业防灾减灾，农业农村部已下发通知，抓好秋粮抗灾救灾。

“要提早疏通田间沟渠，防止发生大面积内涝。组织农户和农机应急作业服务队抓住降雨前和降雨间隙，抢收已成熟作物，确保颗粒归仓。”农业农村部相关负责人介绍，对受淹田块，调度机具要抢排田间积水；对因灾绝收地块，要结合农时季节和地区特点，因地制宜改种补种短生育期作物。

“此外，要督促有关保险机构对参保受灾农作物尽快定损理赔，减少农民损失。”该负责人补充说。

(责编：王震、高雷)

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