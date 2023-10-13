人民网北京10月13日电 （记者李栋）近日，农业农村部长江流域渔政监督管理办公室联合水利部长江水利委员会、生态环境部长江流域生态环境监督管理局、交通运输部长江航务管理局共同发布《长江流域水生生物资源及生境状况公报（2022年）》（以下简称《公报》）。《公报》显示，随着长江十年禁渔稳步实施，长江流域水生生物资源量呈恢复态势，水生生物多样性水平有所提升。

据了解，《公报》反映了2022年长江干流，洞庭湖、鄱阳湖等通江湖泊，大渡河、岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、乌江和汉江等重要支流的水生生物资源、重点保护物种、外来物种、栖息生境、水生生物完整性指数等状况。

数据显示，2022年长江流域重点水域监测到土著鱼类193种，比2020年（同监测点位）增加25种。长江干流科研监测的单位捕捞量比上年增加20.0%。长江江豚自然种群数量约1249头，与2017年相比，数量增加23.4%，年均增长率4.3%。四大家鱼、刀鲚等资源恢复明显，刀鲚能够溯河洄游至历史最远水域洞庭湖，多年未监测到的鳤在长江中下游干支流和通江湖泊多个水域出现。

《公报》显示，长江流域水生生物完整性指数值总体仍处于低位。长江干流、洞庭湖和鄱阳湖水生生物完整性指数评价等级为“较差”，与2021年持平，但相较于2018年提升了两个等级。赤水河水生生物完整性指数评价等级为“良”，沱江、嘉陵江、乌江和汉江为“较差”，大渡河和岷江为“差”。长江流域重点物种保护形势依然严峻，推算葛洲坝下中华鲟亲鱼（性成熟，可参与繁殖）仅13尾，未监测到自然繁殖；长江鲟监测到438尾，均为人工放流个体，无自然繁殖个体。此外，长江流域重点水域监测到外来鱼类23种，与2021年相比，新监测到拉氏大吻鱥、短盖巨脂鲤、云斑鮰、伽利略罗非鱼、绿太阳鱼和虹鳟等，外来物种种类有所增加，存在一定入侵风险。

在栖息生境方面，《公报》显示，长江流域水生生物栖息生境状况总体稳定。长江干流水质为优，干流国控断面连续3年全线达到Ⅱ类水质。相比2021年，长江干流在建航道整治工程涉河长度也略有下降。

“下一步，将会同有关部门、地方政府和科研单位，在持续巩固做好长江十年禁渔工作的同时，针对《公报》反映的情况和问题，进一步强化保护修复措施，优化调查监测评估，更好地服务支持长江经济带高质量发展。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：孙红丽、高雷)

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