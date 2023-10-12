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欧盟将调查中国钢铁企业？商务部：欧方做法扰乱国际贸易秩序

2023年10月12日16:32 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （记者孙红丽）10月12日，商务部举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

有记者问，最新报道显示，欧盟计划在本月和美国举办的峰会上宣布对中国的钢铁企业开展反补贴调查，商务部怎么看该事件对于中国钢铁企业的影响？

商务部新闻发言人何亚东表示，欧盟长期对进口钢铁产品采取各种贸易限制措施，包括实施数年且广受诟病的全球钢铁保障措施、对多个国家和地区的钢铁产品采取的60余项反倾销反补贴措施等。欧盟钢铁市场成为全球贸易壁垒多、产品价格高的市场之一。

中方认为，欧方上述做法扰乱国际贸易秩序，推高下游生产成本，影响消费者利益，无益于全球产业链供应链稳定，无益于本土产业长远发展和市场健康运行。中方一贯主张合理审慎使用贸易救济措施，坚决反对滥用贸易救济措施的单边主义和保护主义行径。我们将密切关注欧方后续行动。

(责编：孙红丽、高雷)
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