人民网北京10月12日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东10月12日在商务部例行新闻发布会上表示，步入四季度，商务部将多措并举推动消费持续恢复和扩大，加快推动促进汽车、家居、电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等政策措施落地见效，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

何亚东介绍，今年中秋国庆假期，全国消费市场人气旺、活力足，市场销售平稳较快增长。根据商务大数据监测，节日期间全国重点零售和餐饮企业日均销售额比2022年国庆假期增长8.6%。主要呈现四个特点：

一是消费活动丰富多彩。商务部围绕“金九银十”消费旺季，组织开展“金秋购物节”等系列促消费活动。各地商务部门因地制宜举办汽车消费嘉年华、家居焕新消费季等活动，营造浓厚的节日消费氛围。

二是商品消费亮点突出。绿色健康智能类商品、特色节庆商品受到青睐。商务部重点监测电商平台新风空调、节能热水器、智能扫地机等产品销量比去年假期增长1倍以上，重点监测零售企业通讯器材、粮油食品、饮料等销售额比去年假期增长10%左右。

三是服务消费持续恢复。住宿餐饮、文化旅游、运动休闲等服务消费需求集中释放，商务部重点监测餐饮企业日均销售额比去年假期增长约两成。个性特色、互动体验型服务消费持续升温。

四是城市商圈活力迸发。全国示范步行街日均客流量比去年假期增长87.4%，36个大中城市重点商圈日均客流量比去年假期增长1.6倍，一批消费新场景为节日市场注入新活力。

(责编：孙红丽、高雷)

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