第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日举行，论坛主办城市北京洋溢着热烈的氛围。近日，北京市内主要道路、交通枢纽、标志性建筑周边陆续完成了相关雕塑、花坛、道旗以及宣传标语等景观布置，喜迎本届高峰论坛的召开。（人民网记者 王天乐）

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