人民网北京10月13日电 （记者杜燕飞）“飞单”是指金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构理财产品的行为。“飞单”对应的理财产品往往由非正规金融机构发行，产品资质缺乏保障，容易导致投资人遭受重大经济损失。

为保护金融消费者理财安全，帮助消费者远离“飞单”陷阱，国家金融监督管理总局北京监管局特别提示：

一是辨明销售机构。消费者购买理财产品一定要选择正规销售渠道。银行网点会在固定区域销售理财产品，且销售过程会进行录音录像。

二是甄别理财产品。消费者在银行购买理财产品时，要问清是银行自主发行的理财产品还是代销第三方理财产品。由银行自主发行的理财产品，均具有唯一产品编码，消费者可依据该编码在“中国理财网”查询相关产品信息；由银行代销的第三方理财产品，消费者可通过银行网点公示的代销产品清单、银行官方网站的在售产品信息专栏或通过拨打银行官方客服电话进行查询。同时，对于销售人员宣传收益率明显高于银行理财的金融产品，消费者一定要提高警惕。

三是关注资金账户。消费者在购买理财产品时，应关注购买产品的资金汇入账户。银行销售的正规理财产品，无论是自主发行还是代销理财，正规流程下购买资金由银行划款后直接进入本行账户，不会要求消费者向指定的账户进行转账或汇款。消费者应提高警惕，不要私下向销售人员交付资金，切勿汇款至其他个人账户或其他第三方公司账户。

四是守好个人信息。消费者要妥善保管个人信息和账户安全，切勿将网银U盾、银行卡、存折及密码等交给金融机构工作人员或其他人员代为操作或保管。

国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽此前在“金融消费者权益保护教育宣传月”启动仪式上表示，要牢固树立“为民监管”理念，始终把维护最广大人民群众根本利益作为监管工作的出发点和落脚点，用心用力用情解决人民群众急难愁盼问题，切实当好金融消费者合法权益的坚定捍卫者。

(责编：郝帅、高雷)

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