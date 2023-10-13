人民网北京10月13日电 （记者王仁宏）10月12日—13日，由中国水利水电科学研究院主办，山东省德州市水利局和陵城区人民政府承办的全国农村供水水质提升技术交流会议在山东德州召开。来自政、企、学、研等200余位各界代表齐聚一堂，重点围绕农村供水水质提升专项行动、农村供水水质保障现状与需求、先进实用水质净化消毒与水质检测监测技术装备等内容进行研讨与交流。

全国农村供水水质提升技术交流会议现场。受访者供图

开展农村供水水质提升是推进农村供水高质量发展的重要举措。数据显示，截至目前，全国共建成农村供水工程678万处，可服务人口8.7亿人，农村自来水普及率接近88%，城乡一体化、规模化供水工程覆盖农村人口比例达到57%。

与会专家表示，农村供水安全保障是一项长期、动态的工作。持续推进城乡供水一体化、进一步推进农村供水水质提升，既是全面推进乡村振兴的核心要素，也是推动城乡融合发展的内在要求。

会议现场，水利部农水水电司许德志副司长就农村供水水质专项提升行动及高质量发展要求发表讲话。

国家市场监管总局认证监管司处长邱磊在致辞中肯定了水利行业开展农村供水产品认证确保水安全取得的积极成效，介绍了其他行业质量认证助力高质量发展的典型经验，并提议两部门共同围绕农村供水水质提升进一步完善加强产品认证工作。

会上，山东省水利厅二级巡视员宋书强介绍了山东省农村供水保障和水质提升行动工作推进情况。截至目前，山东省农村自来水普及率、规模化供水率已分别达到97.5%、87.1%。宋书强透露，为规范好供水与用水行为，推动农村供水健康有序发展，近日，山东省第十四届人大常委会第五次会议已审议通过了《山东省农村供水条例》，将于2024年1月1日起施行。

在交流环节，来自中国科学院生态环境研究中心、中国疾控中心农村改水中心、中国水利水电科学研究院等8家机构专家学者分别进行主题报告。山东、浙江、湖北、陕西、河北、云南等地水利部门代表，以及企业代表分别就农村供水水质提升的典型经验和技术需求进行交流。

(责编：郝帅、高雷)

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