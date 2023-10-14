多维弘扬工匠精神 以乡村振兴视角践行社会责任
人民网北京10月14日电 （欧阳易佳）民族要复兴，乡村必振兴。推动乡村全面振兴，关键靠人。加强农业农村技能人才队伍建设，是促进技术技能革新应用、服务产业转型发展、带动农民增收致富的迫切需要。
今年年初，中共中央、国务院印发的《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确要求，大力发展面向乡村振兴的职业教育，深化产教融合和校企合作。
近日，第二届全国职业技能大赛在天津开赛，大赛设置109个竞赛项目，覆盖国民经济行业门类的75%。“如今，国家投入大量资源为职业技能人才提供竞技平台，让各类人才有展示‘身手’机会的同时，也让企业可以接触到更多优秀的技能人才，同时为乡村振兴输送了更多的年轻人才。”立邦中国集团品牌公关中心总裁蔡志伟说。
业内专家认为，人才振兴是实施乡村振兴战略的重要推力，是落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求的有力保障。农业农村技能人才是推进乡村振兴的骨干力量，是加快建设农业强国的重要支撑。全面推进乡村振兴，人才振兴是突破口。
乡村振兴，人才先行。做好乡村人才工作，不仅要“引得来”，“用得好”还要“育得出”。涂料行业素有“三分料，七分工”的说法，产品发展得快，更需要与之匹配的专业技能人才。
“除了好产品，最重要的是要有好工匠，工匠要有好技艺，这样才能确保产品得到好的呈现。”蔡志伟说，职业教育具有服务乡村振兴的独特优势，通过积极参与支持各类技能大赛，希望激励更多的青年人走技能成才之路，以实际行动助推乡村振兴。
据了解，立邦自2009年成立产业人才发展中心以来，持续深化产业研融合，通过校企合作、企业定向培养，前置化人才储备培养工作，打通就业链路，为学生提供更对口的职业、更明晰的发展道路，为当地企业及乡村振兴培养和输送专业技能人才。目前已为整个行业培训输送了40多万名专业的技术工人。
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