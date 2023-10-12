人民网北京10月12日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前全国秋粮收获近六成。眼下，全国秋粮收获加紧进行，粮食主产区抢农时、赶进度，全力以赴抓好秋粮收获，确保粮食颗粒归仓。

行走在河南省安阳市安阳县广润坡的高标准农田示范区，收割机带着隆隆的轰鸣声，在玉米田里来回忙碌，黄澄澄的玉米从仓门倾泻而下，源源不断地被送上运粮车，广袤“中原粮仓”到处是一派丰收的喜人景象。

河南省安阳县广润坡高标准农田示范区玉米收割进行时。王轲摄

说起今年的秋收，种粮大户张洪文打开了话匣子，“合作社种植了2400余亩玉米，其中有300亩大豆、玉米套种，现在已收获了1000亩，你看今年的玉米长势多好，肯定又是一个丰收年。”张洪文随手拿起一颗玉米，满脸笑意。

农机增动力，丰收添底气。“受前一段时间下雨影响，玉米有少量倒伏，近几天收割倒伏地块，速度虽慢了一点，但后续还会再增加机械投入，提高速度。”张洪文介绍说，每逢粮食收获高峰期，只要打个电话，收割机械就会及时赶到。“一般来说，10多天就能把玉米全部收完。”

秋粮入仓，农机先行。为保障“三秋”生产顺利，安阳县农机中心早已做好了充足准备。“‘三秋’作业中各类农机共保有1.19万台件，可满足全县秋收、秋种所需。”该县农机中心相关负责人介绍，秋收前，通过对全县农机分布、技术状况等进行全面摸底调查，同时利用审验机车、核查补贴机具等时机，帮助农民检修、调试、保养机具，保障农机安全作业。

“秋收时，通过与附近区县签订互助合作协议，协调履带式收割机300余台套，确保了秋粮丰产丰收，扛稳了粮食主产区的生产重任。”安阳县农业农村局相关负责人说。

据统计，截至10月8日，安阳县已收获玉米45.73万亩，占玉米种植总面积48.12吨的95.03%，其中玉米机收43.75万亩，当日投入玉米联合收割机119台。目前各地正在紧张有序地抢收玉米、播种冬小麦。

纵观全国秋收进度，寒露过后，“三秋”生产进入冲刺时期。近日，农业农村部已派出工作组开展“三秋”生产指导服务。

“为盯紧盯牢秋粮收获和秋冬种重点环节，农业农村部种植业管理司会同全国农技中心，近期派出4个工作组赴黄淮海、长江流域、西南、西北等地区重点省份，指导适期播种努力种足种满，帮助协调解决农资供应、政策落实、防灾减灾等方面的困难问题。”农业农村部相关负责人介绍，同时，继续发挥下沉一线包省包片机制作用，包联司局分区域、分环节调度秋收秋冬进度，推动各地落实落细具体措施，确保“三秋”生产顺利开展。

(责编：郝帅、高雷)

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