人民网记者 翁奇羽 王天乐

金秋十月，天清气爽，惠风和畅。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。16日，论坛新闻中心正式启用，其中，非遗体验项目展示了景泰蓝、木版水印、彩塑京剧脸谱、仿古瓷、京式旗袍和中医文化工艺等，观众可在此亲手参与体验，感受中华传统文化魅力。