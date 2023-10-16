人民网记者 许维娜

16日上午，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心举行首场吹风会，自然资源部国际合作司和相关单位负责人介绍了海洋合作专题论坛和“一带一路”蓝色合作倡议等情况。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛首场吹风会现场。人民网记者 翁奇羽摄

自然资源部国际合作司副司长王安涛介绍，10月18日下午，海洋合作专题论坛将在北京国家会议中心举行。本次海洋合作专题论坛是在高峰论坛框架下首次举办的以海洋合作为主题的专题论坛，充分体现了中国对于“一带一路”共建国家推进海洋合作的高度重视。

王安涛介绍，本届海洋合作专题论坛的主旨是深入推动与“一带一路”合作伙伴国家在发展可持续的蓝色经济、保护海洋生态系统、促进海洋科技创新等领域的合作，探讨更加务实的合作路径。

王安涛还表示，接下来，我国将落实联合国2030年可持续发展议程、“一带一路”倡议和全球发展计划，共同应对气候变化、保护海洋生态、发展蓝色经济、提升创新能力。

国家海洋信息中心副主任李双建表示，海洋的连通性决定人类应对海洋领域的共同挑战、促进共同发展，只能通过合作的方式来实现。中方将在海洋合作专题论坛上发布“一带一路”蓝色合作倡议，也是本次海洋合作专题论坛的重要成果。倡议紧扣论坛“共促蓝色合作 共奏丝路海韵”的主题与联合国2030年可持续发展议程第十四个目标，即保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展。

倡议内容涉及10个方面：分别为铸造可持续发展的蓝色引擎、推动海洋资源可持续利用、编制和实施海洋空间规划、养护海洋生物多样性与韧性、促进海洋健康与清洁、加强海洋领域应对气候变化、深化海洋科学技术的合作、提供海洋公共服务、提升公民海洋素养、实施构建蓝色伙伴关系等。

自然资源部海洋发展战略研究所副所长吴继陆表示，十年来，我国海洋智库数量明显增加，丰富了我国的海洋咨政体系，促进了跨国海洋企业贸易往来，推动了蓝色经济发展及海上能力建设，为推进经济全球化健康发展、破解全球发展难题完善全球治理体系，作出了独特贡献。

海洋智库是共建“一带一路”重要参与主体，尤其是在共建“21 世纪海上丝绸之路”中发挥了以下三方面的作用：一是提供切实可行的政策建议；二是促进涉海企业“走出去”与“引进来”；三是加强国际交流，促进民心相通。

中国海洋发展基金会副理事长兼秘书长潘新春介绍，在海上丝路项目方面，主要涉及以下内容：与共建国家合作开展海洋空间规划的编制、推动海洋生态环境的保护与蓝色经济的发展、海洋人才培训、开展海洋专题研究、促进海洋国际合作与交流，同时还致力于引介中国企业到其他建国家投资并开展新业务的股份合作。

据他透露，下一步将从多个方面重点发力，比如加强海事项目的支持力度，积极开展海洋人文交流，增进互信，深化合作，扩展合作伙伴圈子，包括加强与其他国家的友好合作关系等。

(责编：申佳平、高雷)

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