人民网北京10月14日电 (记者赵竹青)记者从中国电力科学研究院获悉,该单位王伟胜、李光辉、何国庆等撰写的《新能源并网系统宽频振荡分析与抑制》英文版(《Analysis and Mitigation of Broadband Oscillation in Renewable Energy Generation and AC/DC Transmission Systems》)近日正式面世,为世界新能源并网技术发展提供了中国经验。

据了解,宽频振荡问题是高比例新能源电力系统安全稳定运行面临的主要挑战。自2009年起,随着新能源大规模接入电网,新能源并网系统宽频振荡问题在美国、德国,以及我国新疆、河北、吉林等地相继发生,影响了新能源的健康持续发展,并对电力系统的安全运行构成威胁。

中国电力科学研究院总工程师王伟胜领衔的科研团队,依托可再生能源并网全国重点实验室,通过十余年的持续技术攻关与自主创新,攻克新能源发电集群并网系统宽频振荡的分析与抑制难题,形成“机理明晰、分析准确、抑制有效”的整体解决方案,有效解决新能源集群经交流、常规直流、柔性直流等不同送出场景发生振荡的实际工程问题。《新能源并网系统宽频振荡分析与抑制》系统总结了以上研究成果和实践经验。

该书由中国电力出版社、德国施普林格(Springer)出版社联合出版,面向海内外公开发行。中国工程院院士郭剑波、罗安、汤广福为本书作序。

(责编:赵竹青、高雷)

关注公众号:人民网财经 关注公众号:人民网财经