人民网北京10月12日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2023年9月中国电商物流指数为112.3点，比上月环比提高1.2个点。分项指数中，总业务量、农村业务量指数止跌回升，库存周转指数、实载率指数、履约率指数、满意率指数、人员指数和成本指数继续保持增长，物流时效指数有所回落。

“三季度，电商物流在波动中回升，9月份电商物流回升更为明显，供需两侧相关指标涨幅进一步扩大。”中国物流与采购联合会相关负责人表示，总体来看，9月份电商物流需求明显改善，电商物流企业供给能力和效率稳步提高，多项指标位于历史高位。随着中秋国庆假期圆满收官，旅游、户外、礼品等电商物流需求继续上涨，将带动电商物流平稳运行。

数据显示，电商物流总业务量增速由降转升。9月份，电商物流总业务量指数为123.9点，比上月提高2.5个点。分地区来看，东部、中部和东北部地区总业务量指数有所提高，西部地区总业务量指数有所回落。

近年来，农村电商作为经济发展新引擎，逐渐成为壮大村级集体经济、推动乡村振兴的重要一环，为农村经济发展注入了新的活力。

卸货、装车、入库……在山东菏泽市牡丹区北城街道天华电商物流产业园，工人们正在紧张有序地忙碌着，往返全国各地的运输车辆络绎不绝。据了解，该园区集聚着电商、物流及配套企业400多家，吸纳从业人员1.5万余人，全年网络零售额超过40亿元。

此外，牡丹区还依托丰富的土特产资源优势，加快农村电商创业园和电商直播基地建设，通过“电商平台+主播培育”等模式，“小留山药”“安兴布鞋”“胡集皮毛玩具”等地方特色产品畅销网络；依托畅通的交通路网，通过“交通+特色产业+电商”的模式进一步发展现代设施农业，加快农业产业园、农业观光园、生态采摘园等农业园区建设，通过合作社带动、农户联动、订单拉动等多种举措，辐射带动乡村发展。

如今电商产业已成为当地乡村振兴的新动能。以胡集镇尚尧农业产业园为例，该产业园按照“龙头企业+合作社+农户+基地”的模式发展果蔬类种植，种植的樱桃、桑葚、草莓、茄子等果蔬年产量近7000吨，依托便捷的电商网络，年订单销售过亿元，带动当地600多名村民在家门口务工增收。

在安徽省六安市金寨县寄递公共配送中心，一条环形交叉、错落有致的智能分拣线上，快件经激光扫描后，按照所标注的信息，自动落入不同的配送区域。“这里是安徽省首个县级寄递公共配送中心。”金寨县邮政业发展中心主任许远胜表示，中心目前共有23家快递、电商和商贸企业入驻，按照“短视频直播仓储+打包+发货+配送+退换货”一站式服务模式，实行统一分拣和统仓共配。自今年1月投入运营以来，中心每日快件处理量最高可达20万件。

近年来，六安市全力推动农村物流资源融合发展，依托县、乡公交站，完善县、乡、村三级农村物流体系，畅通农产品销售、生产物资和生活消费品下行通道。今年上半年，全市农村地区快件收投总量约3260万件，同比增长35%。截至目前，全市7个县（区）已有6个开通了“客货邮”合作公交线路，具备“交邮快”功能的乡镇综合运输服务站达30个。

该负责人表示，从需求端看，在开学季和双节临近等多重因素作用下，电商物流总业务量指数和农村业务量指数实现大幅上涨，结束连续两个月下降走势，9月份总业务量指数和农村业务量指数分别达到123.9点和129.4点，创年内新高，农村业务量指数已恢复至疫情前水平。

数据显示，农村电商物流业务量增速止跌回升。9月份，农村电商物流业务量指数为129.4点，比上月提高2.2个点。分地区来看，东部、中部和东北部地区农村电商物流业务量指数有所提高，西部地区农村电商物流业务量指数有所回落。

电商赋能产业转型发展，为村民带来更多实惠，让乡村发展的更加和美。近两年，我国多地农村电商依托“村村通公交、村村通公路”优势资源，创新快递电商协同发展模式，快递进村加速促进乡村振兴，激活农村产业发展潜力，让农村土特产搭上快递物流顺风车。

如今，我国便捷发达的快递物流业有效推进了城乡融合和区域协调发展，推进了农村客运、邮政快递、农村物流等既有运输网络融合发展，畅通了农产品出村进城和农资、消费品下乡双向流通渠道，解决了物流需求“最后一公里”，构建了高效的农村客货运输服务新格局。

(责编：孙红丽、高雷)

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