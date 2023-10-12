欧阳易佳

“现在村里的空气越来越好，很多在外的乡亲都想回来。空气好，水好，生态好，孩子们快乐逍遥，老人感到幸福。”武汉市江夏区五里界小朱湾的村民汪女士外出生活多年，最近又搬回了村里里居住。

和汪女士一样选择的人不在少数。近年来，武汉市江夏区深入践行“两山”理念，将“生态立区”作为区域发展的首位战略，坚定不移走生态优先、绿色可持续发展道路。通过湿地治理、河湖水生态治理等举措，江夏区生态环境不断优化。

烟雨蒙蒙的小朱湾。受访者供图

良好生态环境是乡村生态振兴的原动力，“2023媒体融合发展论坛”人民日报社采访调研团日前走近武汉市，看“绿色”如何成为乡村振兴最亮丽的底色。

清水入江 还一江碧水于民

山色青青，江水澄碧，臣子山下，从污水处理厂接触消毒池溢流而出的清水欢腾跳跃，在阳光下，折射出粼粼的水花。

经过三级处理工艺后，这些从城区各泵站收集过来的生活污水将达到一级A排放标准，经过地下管网奔涌入江，畅通城市循环之脉。

在武汉市江夏区青郑高速以东、107国道以西的江夏污水处理厂，是江夏区“清水入江”工程的核心子项，承担着江夏区北部区域污水处理任务。

最近，江夏污水处理厂（二期）出水水质连续稳定达标排放，与江夏污水处理厂（一期）同步运行，日处理能力达到22.5万吨，最高可达到近30万吨，实现江夏污水全处理、集中排放。

江夏区水务和湖泊局工作人员张进军表示，通过加大收集管网建设，能够把能够收集进来的污水尽量都收集进来。同时进一步完善雨污分流这项工作，提升污水处理厂它的进水浓度，以及污水处理厂的工作效能，最大限度地发挥污水处理厂的效益。

据了解，以污水收集处理排放为主题的清水入江一期工程，从根本上解决了江夏纸坊城区因污水处理能力不足而造成污水直排的问题，改善了水环境质量，提升了地区经济发展的环境容量；以防洪排涝为主题的清水入江二期工程，彻底解决区域雨季内涝渍水频发的问题，老百姓不再“出门行舟，推窗看海”。

张进军介绍，预计2026年前完成“清水入江”全部工程，建成后将显著提升区域生态环境，呈现给人们一个山清水秀、宜居宜量的新江夏。

控源截污 留住一方美丽画卷

梁子湖内，游客正在练习浆板运动。受访者供图

烟波浩渺的湖泊映出天空的湛蓝，秋风吹过梁子湖，引起一阵涟漪。

“才饮长沙水，又食武昌鱼”，梁子湖地跨武汉市（江夏区）、鄂州市交界，是湖北省蓄水量和面积最大的淡水湖，也是亚洲湿地保护名录上保存最好的湿地保护区之一，被誉为“武昌鱼故乡”“物种基因库”“鸟类天堂”。

曾经，由于长期开展拦网水产养殖，导致湖泊水体自净能力下降，自然生态链失衡。再加上梁子湖是跨界湖泊，多头管理、管控标准不一造成梁子湖管理难度加大。

湖北省生态环境厅相关负责人表示，湖北省推出多条措施，力在恢复最美的梁子湖。首先在全国率先探索编制自然资源资产负债表、创新建立梁子湖“官方+民间”双湖长制。其次，全面退出一般性工业，杜绝工业污染入湖。自2013年开始，梁子湖流域累计关停36家一般性工业企业，否决60余个环境不友好的产业项目。

“我们实现了全流域污水全收集、全处理，不让一滴生活污水入湖。流域内建成乡镇污水处理厂11座，农村污水处理设施868处。”该负责人说，“同时大刀阔斧进行退垸还湖，积极推进生态农业发展。梁子湖退垸还湖面积达18.58万亩，占全湖总面积的36.5%。依托武汉大学科研优势，创造‘用水草为湖泊疗伤’的新治理经验，恢复水生植被2万余亩，建成环湖水源涵养林约12万亩。31条入湖港渠均已完成生态修复治理，治理河道总长度达164公里。”

梁子湖风光无限。受访者供图

今日的梁子湖，春观繁花似锦、夏赏缤纷菱荷、秋品蟹肥鱼鲜、冬看鸥鹭纷飞，生态旅游业蓬勃发展，走出了一条“休养生息”和“经济社会高质量发展”双丰收的生态文明建设之路。

三产融合 谱写乡村振兴新篇章

绿树葱茏、鲜花盛开、瓜果飘香。走进武汉市江夏区梁子湖畔未来家园园区，目光所及皆是景，万亩花海与万亩果园的相映成趣，美好画卷。

从曾一度休耕的贫瘠之地，到如今的现代农业园、田园综合体、科技示范园，未来家园经过不懈地生态治理和土壤改良，成为了三产融合的生态乐园。

据了解，未来家园第一产业聚焦猕猴桃、栀子花的种植、蛹虫草的培育等农业种植、养殖，为第二产业提供优质的原料；第二产业聚焦健康领域，结合一流的生产环境、设备和工艺，研发生产健康品蛹虫草、栀子花生物精油面膜等。第三产业在第一产业打造的大地艺术上配以餐饮、住宿、会议会展等服务，打造文旅康养智慧体验园区。

“未来家园坐拥着国内最大的活体蛹虫草培育基地，形成了以农业种植+蛹虫草培育为主导的科技农业产业链。仅蛹虫草产业就带动了周边乡村50多名村民就业。”未来家园高科技农业股份有限公司总经理尹雨龙说，“按照市场价格来算，我们每一天的产量在满负荷状态下，一天能产到400公斤左右。在正式运营起来之后，光蛹虫草产业这一项，一年能创造将近两亿元的产值。”

让农业与旅游、文化、教育、科普、康养等产业深度融合，江夏区积极打造梁子湖国际旅游度假区、鲁湖都市田园综合体，累计建成美丽乡村示范村湾216个。目前，全区一二三产业融合发展的企业、农庄、基地等近100家。

江夏区相关负责人介绍，未来将利用物联网技术，依托本地生态及农业资源优势，推动一二三产业融合发展，构建乡村产业体系，助推实现产业兴旺，把产业发展落到促进农民增收上，不断为助农增收、乡村振兴贡献力量。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)

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