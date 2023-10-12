黄盛

推进农作物秸秆综合利用，是提升耕地质量、改善农业农村生态环境、加快农业绿色低碳发展的重要举措。近年来，我国农业农村部坚持农用优先、多措并举，完善秸秆综合利用方式，建设了一批全国秸秆综合利用重点县，并不断培育壮大秸秆利用经营主体，完善收储运体系，加强秸秆资源台账建设，健全监测评价体系，强化科技服务保障，不断探索建立可推广、可持续的产业发展模式和高效利用机制，引领秸秆综合利用提质增效。

在近日的山东省菏泽市牡丹区小留镇刘辛庄村田地间，秸秆收储公司的工作人员忙着将玉米秸秆收割、捆绑、装车。“在以前，这些玉米秸秆大都进行二次粉碎和旋耕还田，现在收储公司直接打捆拉走了，我们既省去了劳力，每亩地还能节省30块钱左右的机械粉碎费。”村民刘强说，这些秸秆将被送往发电厂作为燃料。

据介绍，菏泽市牡丹区积极探索农作物秸秆的饲料化、能源化、基料化等利用模式，推行秸秆高值高效综合利用。其中，皇镇街道村民王志国还专门收购小麦和玉米的秸秆，加工饲料后售卖，一年净收入10多万元。同时，牡丹区各镇街通过鼓励养殖专业户采用青贮技术将秸秆转化为饲料，既杜绝了焚烧秸秆带来的环境污染，又解决了企业草料短缺问题。

不仅山东，在河南省周口市淮阳区郑集乡，当地村民在近日收获玉米后将田间秸秆回收，并进一步氨化处理，制作成牛饲料，以提高营养性、适口性和消化率。目前，淮阳区打造了以秸秆离田利用为主渠道的秸秆综合利用模式，已经走出了一条资源绿色循环利用之路。

在河北省邢台市隆尧县双碑乡，秸秆收储企业在当地农民收获玉米的同时，将玉米秸秆粉碎装车，然后加工成饲料，销往辽宁、内蒙古等地的养殖场，并通过饲料化处理来提升农作物秸秆的综合利用水平。

对此，业内人士表示，秸秆属于农业生态系统中的生物质能资源。农作物秸秆资源的综合利用对于促进农民增收、环境保护、资源节约以及农业经济可持续发展有着积极意义。也正因此，今年6月底，农业农村部办公厅印发的《关于做好2023年农作物秸秆综合利用工作的通知》已提出，2023年，要建设400个左右重点县、1600个秸秆综合利用展示基地，全国秸秆综合利用率保持在86%以上。在政策引领下，目前我国秸秆综合利用水平稳步提升，逐步了“农用为主、多元利用”的格局。

(责编：孙红丽、高雷)

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