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国家邮政局对五家企业开展集中行政指导

2023年10月12日09:38 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （记者杨虞波罗）10月11日，国家邮政局在江苏南京召开会议，就规范快递市场秩序，强化突出问题治理，对中通、圆通、韵达、申通、极兔等5家快递企业总部开展集中行政指导。

会议指出，今年以来，快递业继续保持良好发展态势，在促进消费、服务民生、畅通经济循环等方面发挥了积极作用。但同时在部分地方，快递服务质量问题和违规经营行为时有发生，暴露出相关企业合规经营意识弱化，经营管理存在短板，与推动快递业高质量发展的任务要求还有差距，必须加强监督指导，规范企业经营。

会议强调，高质量发展是快递业发展的主题主线。各快递企业要加快发展转型升级步伐，深入推进“两进一出”工程；要重点提升农村快递服务质量，优化服务网络，整改未按约定方式投递、违规收费等突出问题；要注重增强偏远地区服务能力，满足人民群众使用快递服务需要；要依法实施劳动合同制度，切实保障快递员群体合法权益，健全保障机制，落实保障措施；要依法诚信经营，严格落实企业合规经营主体责任，公平参与市场竞争。特别是，各快递企业总部要强化落实对所属快递服务网络的统一管理责任，加强和改进经营管理，坚决维护市场秩序，不断提升服务核心竞争能力，促进快递业实现高质量发展。

会议通报了今年以来快递市场行政执法及邮政业用户申诉等情况，就开展农村快递服务违规收费问题专项整治提出要求。5家企业总部代表在会上作了表态发言。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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