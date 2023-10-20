人民网北京10月20日电 （记者赵竹青）以“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2023年世界互联网大会乌镇峰会，将于11月8日至10日在中国浙江省乌镇举行。10月20日，世界互联网大会国际组织在北京举行新闻发布会，介绍本次乌镇峰会的基本情况、亮点特色及总体筹备进度。

峰会：用“新精彩”不断擦亮“金字招牌”

今年是乌镇峰会举办的第十年，也是世界互联网大会国际组织成立的第二年。世界互联网大会秘书长任贤良介绍，站在新起点，世界互联网大会谋划了一系列新议题、新活动，用“新精彩”不断擦亮乌镇峰会的金字招牌。

据悉，除举办开幕式、全体会议外，本次乌镇峰会将围绕全球发展倡议数字合作、数字化绿色化协同转型、数据治理、算力网络、人工智能、青年与数字未来等议题，举办20场分论坛。

本次乌镇峰会将在往年特色基础上，新增多项亮点活动：将向积极参与峰会活动、为峰会筹办及大会国际组织建设作出过突出贡献的友好人士和机构首次颁发“十年纪念荣誉”；将首次设立“全球青年领军者计划”，搭建互联网领域优秀青年互学互鉴的国际交流合作平台；期间，全球首个以互联网为主题的大型科技馆乌镇世界互联网科技馆将正式开馆，展示全球互联网关键技术、标志事件、重要人物，勾勒互联网发展进程。

国内外互联网领军人物将出席峰会活动或以视频形式发表演讲，在思想的碰撞中共话治网之道、共创数字未来。任贤良介绍，目前已经确定邀请到的国际重量级的嘉宾有：美国互联网先驱戴夫·法伯、“韩国互联网之父”全吉男、“非洲互联网之父”尼·奎诺、全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄、阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德·本·阿莫、智慧非洲联盟总干事拉蒂纳·科恩、印度青年领袖联合会主席苏万焕、全球IPv6论坛主席拉迪夫·拉蒂德等。同时，包括IBM、高通、思科、英特尔等跨国公司的负责人，以及中国电信、中国联通、中国移动、三峡集团、阿里、百度、京东、搜狐、网易、360、拼多多、滴滴等国内知名企业负责人也将参会。

同时，世界互联网领先科技成果发布活动、“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动、“互联网之光”博览会和“直通乌镇”全球互联网大赛等乌镇峰会系列品牌活动，也将在变中求新。

十年：共同见证“数字经济”蓬勃发展

“首届世界互联网大会举办时，乌镇与数字经济相关的企业只有12家，今天这个数据已经超过1000家。”浙江省委常委、宣传部部长、世界互联网大会乌镇峰会浙江省承办工作领导小组组长赵承介绍，此次峰会，将共同见证“数字红利”的叠加释放。

今年，将突出“峰会十年”的特色内涵，全面展现数字经济对社会生产、生活和治理模式的全方位重塑。包括举办数字经济产业合作大会、长三角一体化数字文明共建共享——数字长三角发展大会、数字赋能共同富裕示范区建设展示活动等3项永久举办地特色活动，生动展示浙江在数字领域的先行探索。

此外，还将高质量办展办赛，邀请500多家中外行业头部企业线上线下参展。创新举办人才相亲会等活动，争取更多优质项目引进来、高端人才留下来，推动浙江数字经济往“高”攀升、向“新”进军、以“融”提效。

赵承表示，共享互联网发展成果一直是浙江推进高质量发展、探索共同富裕先行的重要抓手。乌镇峰会多年来的生动实践，在驱动经济发展、激活企业科技创新和数字动能的同时，也给老百姓带来了实实在在的好处。智慧政务、智慧医疗、智慧旅游、智慧养老等数字应用，已经惠及千家万户。今年“互联网之光”博览会将设置数字技术、未来智造、数字乡村、数字文旅、网络空间治理等主题展区和未来生活体验区，让嘉宾和参展观众在沉浸式体验中感受科技带来的便捷普惠。

桐乡：因“网”而兴，加“数”前进

2014年，桐乡成为世界互联网大会乌镇峰会永久举办地。浙江省桐乡市委书记于会游介绍，十年来，桐乡因“网”而兴，加“数”前进，整个城市发生了全方位、历史性变化，集中体现在四个方面：

于会游表示，峰会的永久落户，搭建起桐乡与世界互联互通的桥梁纽带，让全世界认识乌镇、结缘桐乡。同时，加快了桐乡产业转型的步伐，主导产业从原来的桑蚕丝、化纤丝、玻纤丝、纺织服装“三丝一纺”，转变为现在的智能汽车、智能计算、智能传感和工业互联网“三智一网”，特别是建立了从关键零部件制造、到整车生产、再到高阶智能驾驶系统开发的完整智能汽车产业集群。

经过十年发展，数字经济已成为桐乡最鲜明的标识。2013年以来，合众新能源、宇视科技等一批标志性企业先后落户，全市数字经济企业数量增长了10倍，数字经济核心制造业增加值年均增长25%以上。根据中国信通院测算，桐乡数字文明发展指数已从2013年的38跃升至2022年的167.49。

与此同时，桐乡从长三角中心腹地逐渐转变为引领发展的创新策源地。国家高新技术企业从2013年的42家增长到现在的691家，高新技术产业规上占比从30.9%增长到67.8%。今年，桐乡成功入选第二批国家创新型县（市）建设名单。

(责编：赵竹青、吕骞)

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