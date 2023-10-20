商务部：前三季度全国直播电商销售额达1.98万亿元 增长60.6%
2023年10月20日12:00 | 来源：人民网
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人民网北京10月20日电 （记者孙红丽）10月20日，商务部电子商务司负责人介绍1-9月我国电子商务发展情况时表示，2023年前三季度，电子商务在扩内需、稳外贸、深化国际合作方面发挥积极作用。其中，全国直播电商销售额达1.98万亿元，增长60.6%。
商务部电子商务司负责人介绍，前三季度直播电商等新业态发展势头强劲。充分发挥国家电子商务示范基地和示范企业引领作用，推动直播、短视频和即时电商等新业态新模式规范健康持续发展。
一是带动消费增量。170家国家电子商务示范基地中151家建立了直播基地，全国直播电商销售额达1.98万亿元，增长60.6%，占网络零售额的18.3%，直播电商拉动网零增速7.7个百分点。
二是促进创业就业。活跃电商主播数337.4万人，增长164.3%。义乌市新增电商主体占新增经营主体总数的3/4。四川蒲江打造农产品直播电商产业链，全县28万人口中，从事电商产业的超过3万人。
三是推动产业转型。企业自播比例提升至接近一半，店播、厂播、走播等新场景不断拓展，老字号纷纷通过直播触网，拓展营销渠道。
(责编：孙红丽、吕骞)
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