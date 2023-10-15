新华社北京10月14日电题：“一带一路”十年，这些亮点令外媒瞩目

新华社记者尚栩 雷明宇 杨骏

国务院新闻办公室日前发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书指出，截至2023年6月底，中国已与五大洲的150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件。

十年来，在各方共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，从理念转化为行动，从愿景转变为现实，从谋篇布局的“大写意”到精耕细作的“工笔画”，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，其成就与亮点受到越来越多外国媒体关注。

开放包容广受欢迎

古丝绸之路绵亘万里，延续千年，不仅是一条通商易货之路，也是一条文明交流之路，为人类社会发展进步作出重大贡献。共建“一带一路”倡议，创造性地传承弘扬古丝绸之路这一人类历史文明发展成果，并赋予其新的时代精神和人文内涵。十年来，共建“一带一路”倡议不断激发各国实现互联互通的热情。

2017年第一届“一带一路”国际合作高峰论坛，29个国家的元首和政府首脑出席，140多个国家和80多个国际组织的1600多名代表参会，形成5大类、279项务实成果；2019年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，38个国家的元首和政府首脑及联合国秘书长、国际货币基金组织总裁等40位领导人出席圆桌峰会，超过150个国家、92个国际组织的6000余名代表参会，形成6大类、283项务实成果。

“一带一路”朋友圈持续扩大，引发不少外国媒体关注。墨西哥《千年报》网站题为《中国与“一带一路”》的文章指出，“一带一路”倡议旨在促进要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合。来自欧亚大陆、非洲、中东和亚洲的很多国家加入倡议。

文章强调，中国不干涉他国内政，不强加意志于相关国家，不在投融资合作中附加政治条件，不谋取政治私利等。

乌干达《新景报》网站今年1月刊文说，与其他地区相比，非洲国家更需要外国直接投资，而中国对推动当地基础设施改善发挥重大作用。在中国看来，由众多国家组成的世界千姿百态，各国都有自己的习俗和社会经济体系。中国向世界开放，贸易就会随之而来，从古丝绸之路到共建“一带一路”都说明了这一点。

法国“中东之钥”网站日前刊文报道中东国家参与“一带一路”倡议的热情。文章援引一项在中东地区4.5万名18至24岁年轻人中开展的问卷调查结果说，80%受访者认为中国是他们国家的朋友。文章指出，中国与中东国家的双边伙伴关系至关重要且非常全面，这些战略伙伴关系有利于加强经济合作。

守望相助共谋发展

发展是解决一切问题的总钥匙。共建“一带一路”在理念、举措、目标等方面与联合国2030年可持续发展议程高度契合，也是为破解全球发展难题提供的中国方案。

从东非第一条电气化铁路亚吉铁路，到区域互联互通“大动脉”蒙内铁路，从使老挝由“陆锁国”变“陆联国”的中老铁路，到实现东南亚“最快速度”的雅万高铁……十年来，中国与“一带一路”共建国家携手铺筑发展振兴路，促进增长、传播技术、增加就业、改善民生，追求共同发展与繁荣。

《巴基斯坦观察家报》网站去年底刊文指出，“一带一路”倡议具有“引力”和“潜力”，有助于通过基础设施建设、刺激投资、消除贫困、促进区域互联互通和创造就业、促进经济转型等方式形成新的发展路径。

文章以埃塞俄比亚为例，阐述“一带一路”倡议在埃塞俄比亚机场、公路、铁路、天然气管道、风力发电站等基础设施建设方面发挥的重大作用，认为该倡议在融资、基础设施发展和地区一体化方面为非洲内陆国家埃塞俄比亚带来贸易和投资机会。

文章指出，“一带一路”倡议帮助非洲大陆突破发展瓶颈，促进全球价值链、产业链和供应链一体化。如今，埃塞俄比亚的咖啡、卢旺达的辣椒酱、肯尼亚的红茶……各种非洲产品正通过跨境电商平台，走进中国千家万户。

德国《资本》月刊网站今年初发表文章，特别关注“一带一路”倡议对于世界经济提质升级的积极作用。文章指出，十年来，“一带一路”倡议推进全球经济发展，港口、铁路和集装箱转运点是有目共睹的成果。数字“丝绸之路”也具有重要意义，数字基础设施使路线上的节点更加高效。

绿色发展形成共识

建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，是全人类的美好愿景。共建“一带一路”顺应国际绿色低碳发展趋势，倡导尊重自然、顺应自然、保护自然，尊重各方追求绿色发展的权利，响应各方可持续发展需求，形成共建绿色“一带一路”共识。

十年来，中国与30多个国家及国际组织签署环保合作协议，与31个国家共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，与超过40个国家的150多个合作伙伴建立“一带一路”绿色发展国际联盟，与32个国家建立“一带一路”能源合作伙伴关系。“绿色”成为“一带一路”合作中又一吸引外国媒体关注的亮点。

《巴基斯坦观察家报》网站曾发表文章指出，全球变暖正在造成社会经济和地缘政治问题，绿色政策和技术或有助于缓解变暖趋势，中巴经济走廊和“一带一路”倡议有望在未来发挥重要作用。文章说，中巴经济走廊被视为以人为中心，具有社会包容性、环境友好、绿色可持续的特点。

美国石油价格网站今年7月刊文关注中国正在迅速扩大的绿色能源生产和增长潜力，指出中国在清洁能源领域的密集投资已初见成效。在拉丁美洲，大约90%的风能和太阳能技术产品由中国公司生产。

美国布鲁金斯学会网站在一篇题为《中国“一带一路”倡议将推动清洁能源转型》的文章中也指出，到2050年，可再生能源发电量预计将占全球总发电量的一半，中国将处于领先地位。通过“一带一路”倡议进行清洁能源合作与投资，将有力推动全球清洁能源行业发展。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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