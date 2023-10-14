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国际标识代码产业联盟（ICA）筹委会成立

2023年10月14日11:38 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）记者从中关村工信二维码技术研究院获悉，在10月10日至12日新加坡举行的全球自动识别技术（亚洲）峰会上，国际标识代码产业联盟（ICA）筹委会成立。该院作为ICA的创始成员之一，其自主研发的MA国际标识代码体系是国际主流标识代码体系之一，也是ISO/IEC 15459系列国际标准的组成部分。

ICA临时中央秘书处秘书长、中关村工信二维码技术研究院院长张超表示，自20世纪70年代自动识别与数据采集技术诞生以来，自动标识与数据采集（AIDC）一直以技术与应用协同开发的方式发展。从传统零售业到供应链制造业，标识代码利用AIDC技术实现了商业伙伴之间的信息交换，标识代码的统一和标准化是信息流通的基石。近年来，AIDC技术，特别是二维码技术在各行各业的应用，对标识代码和AIDC技术的标准化提出了新的挑战。

据介绍，ICA总部设在新加坡，是数字标识领域专业的国际组织，由各国相关的行业协会、骨干企业、标准化组织、专业人士以及各领域国际组织自愿组成。ICA以“共享、绿色、可持续”为宗旨，旨在积极促进各国数字产业有序发展，协调制定统一的数字标识国际标准，为相关国家深入开展数字技术合作、促进数字经济发展搭建国际合作平台，推进国际间数字化标准互联互通。

(责编：赵竹青、高雷)
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