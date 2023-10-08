人民网北京10月8日电 （记者李栋）寒露时节，山东省乐陵市10万亩金丝小枣喜获丰收，当地农民抓住晴好天气，抓紧收获、晾晒，田间地头一派忙碌丰收景象。

乐陵以盛产金丝小枣而闻名天下。据统计，目前，该市拥有10.6万亩枣树核心种植区，2.6万亩千年枣林风景区，培植起枣制品加工企业19家，电商企业6家，门店、微商超2000家，年产小枣1.8亿斤，产值35.2亿元。