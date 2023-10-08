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埃及阿布基尔集装箱码头：克服施工难题 带动生产需求

刘阳 孙昭 严川吉雨
2023年10月08日09:26 | 来源：人民网
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俯视建设中的埃及阿布基尔集装箱码头。 受访者供图

俯视建设中的埃及阿布基尔集装箱码头。 受访者供图

“这是埃及最重要的项目之一。项目建成后将为埃及发挥连接亚欧的中转站作用创造有利条件，让我们有机会在海洋贸易中发挥更大的优势。”埃及阿布基尔港集装箱码头质量经理巴塞尔在码头施工现场接受人民网记者采访时说。

从埃及第二大城市亚历山大往东乘车约30公里，便来到阿布基尔港。记者看到，由中国港湾工程有限责任公司（以下简称“中国港湾”）承建的阿布基尔集装箱码头正在施工中，工人们顶着烈日在码头上忙碌，项目建设如火如荼。

阿布基尔集装箱码头于2021年3月正式开工，这里将建设1.2千米的集装箱码头岸线和60多万平方米的堆场，货物年吞吐量可达200万标准集装箱，将有力促进亚历山大海运和贸易产业发展，并不断辐射至周边经济生活圈。

中国港湾埃及公司负责人段坤告诉记者，码头整体工程由疏浚吹填、码头、护岸、防坡堤、道路、堆场、水电管网、房建及相关配套设施组成。项目团队有效整合利用现场资源，优化施工工序，最终克服了工期紧、桩基多、精度高、难度大等诸多挑战，部分施工任务提前完成。

埃及阿布基尔集装箱码头项目桩基施工现场。 受访者供图

埃及阿布基尔集装箱码头项目桩基施工现场。 受访者供图

自2022年10月以来，码头建设进入桩基施工阶段，随后地中海雨季如期而至，当地特殊的气候、地质条件使得码头施工推进过程困难重重。

“施工期间项目部抢抓地中海黄金施工期，合理选择国产桩锤，因地制宜搭建施工效率高的导向架；采取焊接定位块代替手拉葫芦的方式，提高定位精准度和定位效率；合理组织施工资源，规划存桩场地，并将需要用主履带吊拨打的辅助定位桩改为用机械臂施工，大大提高资源组织效率。最终码头桩基施工提前5个月完工。”段坤表示。

近年来，随着大宗商品价格涨势迅猛，海运运力紧张、管理成本陡增等因素，不少企业在海外的建设运营面临考验。面对挑战，在埃及的中企始终把基础设施“硬联通”作为工作方向，持续推进多个“一带一路”项目取得新进展。

记者了解到，阿布基尔集装箱码头是埃及“2030愿景”与共建“一带一路”倡议深度对接下，中埃企业合作共赢，共同推动经济、环境、社会可持续发展的实践。建成后，将为当地提供约2000个就业岗位，并带来激活地区经济、发展物流产业等诸多益处。（黄盛对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)
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