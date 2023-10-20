人民网北京10月20日电 （记者孙红丽）10月20日，商务部、海关总署发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》（以下简称《公告》）称，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对商务部、国家国防科工委、海关总署公告2006年第50号（《决定对石墨类相关制品实施临时出口管制措施》）中所列的物项范围进行优化调整，对部分物项实施出口管制。

商务部新闻发言人就石墨相关物项出口管制政策应询答记者问时表示，《公告》将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单；同时，取消对炉用碳电极等5种主要用于钢铁、冶金、化工等国民经济基础工业的低敏感石墨物项的临时管制。上述政策将于2023年12月1日起正式施行。此前，我们已经向有关国家和地区作了通报。

商务部新闻发言人指出，对特定石墨物项实施出口管制是国际通行做法。中国作为全球最大的石墨生产国和出口国，长期以来，坚定履行防扩散等国际义务，根据维护国家安全和利益需要，依法对特定石墨物项实施出口管制，对部分石墨物项实施临时管制。

近期，中国政府依据《出口管制法》规定，对石墨物项临时管制措施进行全面评估，并作出有进有出优化调整的决定，体现了统筹发展和安全的管制理念，有利于更好履行防扩散等国际义务，有利于保障全球供应链产业链安全稳定，有利于更好维护国家安全和利益。中方实施出口管制正常调整不针对任何特定国家和地区，出口符合相关规定的，将予以许可。

以下为《公告》全文：

商务部 海关总署关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告

根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对商务部、国家国防科工委、海关总署公告2006年第50号（《决定对石墨类相关制品实施临时出口管制措施》）中所列的物项范围进行优化调整，对部分物项实施出口管制。有关事项公告如下：

一、满足以下特性的物项，未经许可，不得出口：

（一）高纯度（纯度>99.9%)、高强度（抗折强度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料及其制品（参考海关商品编号：3801100030、3801909010、6815190020）。

（二）天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等）（参考海关商品编号：2504101000、2504109100、3801901000、3801909010、3824999940、6815190020）。

二、除上述物项外，商务部、国家国防科工委、海关总署公告2006年第50号（《决定对石墨类相关制品实施临时出口管制措施》）中其他物项取消临时出口管制。

三、出口经营者应按照相关规定办理出口许可手续，通过省级商务主管部门向商务部提出申请，填写两用物项和技术出口申请表并提交下列文件：

（一）出口合同、协议的原件或者与原件一致的复印件、扫描件；

（二）拟出口物项的技术说明或者检测报告；

（三）最终用户和最终用途证明；

（四）进口商和最终用户情况介绍；

（五）申请人的法定代表人、主要经营管理人以及经办人的身份证明。

四、商务部应当自收到出口申请文件之日起进行审查，或者会同有关部门进行审查，并在法定时限内作出准予或者不予许可的决定。

对国家安全有重大影响的本公告所列物项的出口，商务部会同有关部门报国务院批准。

五、经审查准予许可的，由商务部颁发两用物项和技术出口许可证件（以下简称出口许可证件）。

六、出口许可证件申领和签发程序、特殊情况处理、文件资料保存年限等，依照商务部、海关总署令2005年第29号（《两用物项和技术进出口许可证管理办法》）的相关规定执行。

七、出口经营者应当向海关出具出口许可证件，依照《中华人民共和国海关法》的规定办理海关手续，并接受海关监管。海关凭商务部签发的出口许可证件办理验放手续。

八、出口经营者未经许可出口、超出许可范围出口或有其他违法情形的，由商务部或者海关等部门依照有关法律法规的规定给予行政处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

九、本公告自2023年12月1日起正式实施，商务部、国家国防科工委、海关总署公告2006年第50号（《决定对石墨类相关制品实施临时出口管制措施》）同时废止。

商务部 海关总署

2023年10月20日

(责编：孙红丽、吕骞)

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