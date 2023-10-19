人民网记者 乔雪峰

“近年来，我国加快航运数字化转型，推进智能航运技术应用，不断塑造航运发展新动能新优势。”10月18日，交通运输部党组成员、副部长付绪银在2023年世界航海科技大会上表示，当前，我国自动化集装箱码头规模居世界首位，内河航道运行监测、梯级船闸联合调度等数字化、智能化转型发展加快，基于区块链的航运服务网络不断拓展，首艘自主航行集装箱船“智飞”号正式交付运营，我国在智能航运发展应用领域走在世界前列。

付绪银表示，面向未来，要顺应时代发展潮流，充分利用航运产业链条长、关联主体多、科技应用场景丰富等优势，坚持创新引领，强化科技赋能，推动航运业高质量发展，努力当好中国式现代化的开路先锋。

据了解，本次大会以“智能航运技术与发展趋势”为主题，为航运领域的专家们提供了广阔交流平台，共同促进智能航运领域的深度合作与共享共赢。中国国际科技交流中心主任苏小军表示，智能航运作为创新驱动发展的重要领域，对提升我国航运业核心竞争力、服务国家发展具有重要意义。

到2035年我国将基本形成充分智能化的航运新业态

中国航海学会常务副理事长张宝晨在大会上表示，近年来，我国加强智能船舶技术研发与应用，智能港口、智能航道、智能航保、航运服务数字化智能化等领域形成了一批成果。

围绕我国智能航运发展预测与展望这一话题，张宝晨提出，到2025年，技术与产业化总体上可以达到国际先进水平，智能航行法规基本完成，辅助驾驶技术实现规模化应用，遥控驾驶和有人在船的自主驾驶技术实现多样本应用；到2035年，技术与产业化总体上达到国际领先水平，充分智能化的航运新业态基本形成，沿海遥控驾驶、自主驾驶船舶占比超过30%；到2050年，技术与产业化可以全面达到国际领先水平，形成高质量的智能航运体系，智能化网络化航运服务供给覆盖全球。

海域立体运输系统是由海域水面运输系统、海域水中运输系统和海域水下至水面运输系统组成的新型立体综合运输系统。中国工程院院士、武汉理工大学首席教授严新平表示，海域立体运输系统的建设，需要从技术体系、装备谱系和标准架构多方面推进。要结合海洋强国战略，开展海域立体运输系统的关键技术研究，实现海域立体运输系统的技术引领。

智能船舶对航运业发展有着巨大推动作用

智能船舶作为高端装备，是智能航运的重要支撑，对于产业能力提升和航运业的发展有着巨大的推动作用。

2019年交通运输部将中远海运智能船舶发展应用列入交通强国建设试点工作。对此，中远海运集团副总经理孙云飞表示，目前，相关工作稳步推动并取得积极成效。在应用示范方面，智能系统列装船舶包括大连海事大学教学与实训两用船、1.4万标箱、1.6万标箱系列集装箱船、7.7万吨系列多用途船、700标箱电池动力船等。在顶层设计方面，已完成3份标准的编制工作，正开展5份标准草案的编制工作。在功能开发方面，研制船舶避碰行为监测系统，已完成17套2.0设备的安装；开发远程智能工况监测功能，已开始装船测试。

山东港口把打造“国际领先的智慧绿色港”，作为“五个国际领先”发展定位的首要任务，制定《山东港口智慧绿色港顶层设计方案》，规划绿色低碳港口“总蓝图”。

山东省港口集团首席科学家张连钢表示，山东港口创新驱动生产业务变革，全自动化码头建设方面，建成全球领先、亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头和以“远控自动化岸桥+无人集卡+自动化轨道吊”为基本布局的自动化码头；推动传统码头智能升级方面，全球首创干散货专业化码头控制技术，实现“全系统、全流程、全自动”。积极建设液化码头生产管理系统、视频智能监控系统、智能视频巡检系统，自主研发的全球首台自动化门机在渤海湾港正式投入干散货作业。此外，夯实信息基础设施建设，加强港口清洁能源应用，建设管理决策智慧大脑，升级港航服务生态圈层。

推进智能航运技术创新社区建设

10月17日，大会期间，中国航海学会举行了“智能航运技术创新社区”（以下简称创新社区）授牌活动。

据介绍，创新社区旨在加快智能航运技术研发与实践，探索聚集智能航运创新要素、促进交流合作和培养新型人才的新机制与新模式，推动航运领域技术进步，为航运智能化发展创造良好环境条件。

中国航海学会理事长何建中表示，创新社区建设，一是要突出创新特色，以智能航行技术为核心，在技术研发上下功夫，形成新的创新成果；二是要加强协同合作，搭建集产学研用为一体的航海科创平台，集聚创新人才、国家重点实验室、创新型科技企业等科技资源，发挥企业创新主体和出题者的作用，吸引更多合作伙伴；三是要促进成果转化，积极推进研究成果转化为产业化发展。

大会上，中国航海学会等21家单位向全球港航界发出《携手推进“一带一路”国际港航科技合作倡议》，旨在进一步深化“一带一路”国际港口航运领域科技交流合作，推动各单位间协作伙伴关系行稳致远，实现产业高质量可持续发展。

此外，大会还发布了世界智能航运十大案例，具体为：国际海事组织（IMO）通过制定MASS CODE的路线图、国际标准化组织（ISO）推进智能航运标准建设、挪威“Yara Birkeland”号自主航行集装箱海船、俄罗斯自主和遥控航行试验项目（ARNTP）项目、日本“MEGURI2040”项目、中国发布《智能航运发展指导意见》、中国船舶智能航行与控制关键技术研发项目、荷兰制定智能航运发展路线图、中国港口大力推进全自动化和智能化转型、韩国“Prism Courage”号超大型LNG自主航行船。

(责编：孙红丽、吕骞)

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