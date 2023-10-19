魏玉坤 潘洁

今年前三季度中国经济运行情况18日发布：国内生产总值（GDP）913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。其中，三季度同比增长4.9%，环比增长1.3%。

从GDP、消费、固定资产投资、进出口总值、规模以上工业增加值、CPI、就业等七组数据可以看出，国民经济总体持续恢复向好，实现全年5%左右的预期目标有信心。

GDP同比增长5.2%：国民经济持续恢复向好

前三季度，中国GDP同比增长5.2%。分季度看，一季度同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。

国家统计局副局长盛来运当日在国新办发布会上表示，去年二季度GDP同比增速为0.4%，三季度增速则回升至3.9%。如果扣除基数影响，今年三季度GDP两年平均增速是4.4%，比二季度加快1.1个百分点。从环比来看，今年三季度GDP增长1.3%，比二季度加快0.8个百分点。

“我国经济增长在国际主要经济体中名列前茅，这是一个积极变化。”盛来运说，国民经济顶住了来自国外的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的下行压力，总体持续恢复向好。

针对四季度经济走势，盛来运表示，前三季度生产、需求、实体经济预期等都在恢复向好，经济运行是有惯性的，四季度还会保持企稳回升态势。此外，随着政策逐步落实到位，积极效应将进一步释放。去年受疫情影响，第四季度GDP增长2.9%，今年四季度基数相对较低。

“基于以上判断，四季度经济将会继续恢复向好，总体保持回升态势，我们对实现全年5%左右的预期目标很有信心。”盛来运说。

社会消费品零售总额同比增长6.8%：消费趋势向好

前三季度，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%；最终消费支出对经济增长贡献率是83.2%，拉动GDP增长4.4个百分点，其中三季度最终消费支出对经济增长贡献率升至94.8%。

服务消费和居民消费支出保持回稳向好态势。前三季度，服务零售额同比增长18.9%；居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重同比提高2个百分点。

盛来运表示，今年相关部门出台了一系列促进消费的政策举措，各地方加快落实，政策效应会持续释放。此外，去年四季度受疫情影响，消费相关指标基数偏低，基数效应有利于消费数据改善。

“中国经济增长的主要推动力正发生变化，预计消费将在未来发挥更大作用。”德国《法兰克福汇报》网站报道如是评价。

“中国消费潜力较大，人口规模也较大，中国正处在消费结构升级的关键阶段，随着经济持续恢复向好，中国总的消费趋势就会是向好的。”盛来运表示，要继续促进经济稳定向好，持续提升居民收入，确保消费基础作用和规模优势能够得到更大发挥。

固定资产投资同比增长3.1%：投资或将保持稳定增长

前三季度，全国固定资产投资（不含农户）375035亿元，同比增长3.1%；扣除价格因素影响，同比增长6%。

高技术产业投资增势良好。前三季度，高技术产业投资同比增长11.4%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.3%、11.8%。

民间投资出现积极变化。前三季度，民间固定资产投资同比下降0.6%，但降幅比1至8月份收窄0.1个百分点。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究室主任杨光普表示，随着经济持续恢复向好，企业效益和信心持续改善，投资扩产意愿不断增强，传统产业技术改造、转型升级有望加快，数字化转型、绿色低碳转型持续推进，加上各项支持政策落地生效，投资有望保持稳定增长。

进出口总值30.8万亿元：外贸质量效益将进一步提升

前三季度，我国进出口总值30.8万亿元，同比微降0.2%，基本上与去年同期持平。其中，一、二、三季度进出口规模逐季抬升，9月当月进出口规模创年内单月新高。

外贸结构持续优化。前三季度，我国民营企业进出口同比增长6.1%，民营企业自主品牌产品出口比重同比提升0.7个百分点至22.7%；对共建“一带一路”国家进出口好于整体，同比增长3.1%；机电产品出口占比提升，同比增长3.3%。

“今年世界经济波动下行，外需总体收缩，再加上前几年我国外贸一直保持较高增长，原来曾担心今年外贸下滑较多，但是三季度降幅明显收窄，好于预期。”盛来运说。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，随着我国经济运行持续好转、内生动力持续增强，稳外贸各项务实举措效用持续发挥，进出口运行态势将更加稳健、质量效益将进一步提升。

全国规上工业增加值同比增长4%：工业经济企稳回升

工业是经济的“压舱石”。前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长4%，比上半年加快0.2个百分点。

盛来运表示，前三季度，全国规模以上工业增加值累计同比增长4%，三季度同比增长4.2%，8月份和9月份环比持续增长，9月当月同比增长4.5%，工业经济持续恢复、企稳回升。

前三季度，全国工业产能利用率为74.8%，比上半年提升0.4个百分点；9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）升至扩张区间；8月份，全国规模以上工业企业利润同比增长17.2%，自去年下半年以来，工业企业当月利润首次实现正增长……相关经营指标也出现积极变化。

工业和信息化部运行监测协调局局长陶青表示，下一步，要加强政策协同落实，加紧实施十大重点行业稳增长工作方案，推动稳增长政策落地见效。系统推进5G、智能网联汽车、新材料等新兴产业发展，开辟新领域新赛道，培育一批增长新引擎，打造竞争新优势。

CPI同比上涨0.4%：有望回升到年均值水平附近

前三季度，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.4%。其中，8月份CPI同比由降转涨，9月份主要受去年高基数影响，同比由涨转平。从环比来看，7至9月份，CPI均保持上涨态势。

“前三季度，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.7%，核心CPI总体稳定，月度之间波动很小。”盛来运说。

“随着需求稳步恢复，市场信心逐步增强，经济运行持续好转，加上低基数效应逐步减弱，我国物价总水平有望继续回升并逐步回升到年均值水平附近。”国家发展改革委副主任丛亮说。

全国城镇调查失业率平均值为5.3%：就业形势总体平稳

今年前三季度，全国城镇调查失业率平均值为5.3%，比去年同期回落0.3个百分点。

9月份，全国城镇调查失业率为5%，比上月下降0.2个百分点，连续2个月下降；31个大城市城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。

2023年大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动启动，预计提供超千万个就业岗位；人力资源社会保障部等三部门部署开展防止返贫就业攻坚行动，全力稳定脱贫人口务工规模和务工收入……近期，有关部门落实落细就业优先政策，多措并举稳就业。

“随着服务业快速恢复，对就业的带动作用持续显现，加之稳就业各项政策持续发力显效，尤其是对大学生等重点人群就业帮扶力度加大，我国就业形势有望继续改善，居民收入有望保持稳步增长。”杨光普说。

新华社北京10月18日电

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经