9月我国货运指数保持稳定恢复发展态势
2023年10月18日18:15 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （记者许维娜）记者日前从交通运输部科学研究院获悉，其发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，9月运输生产保持稳定恢复发展态势。
数据显示，2023年9月，中国运输生产指数（CTSI）为177.5点，同比增长20.9%。分结构看，CTSI货运指数为209.4点，同比增长8.2%；CTSI客运指数为114.2点，同比增长89.4%。
中国运输生产指数（CTSI）同比增速变化图。交通运输部研究院供图
交通运输部科学研究院信息中心副主任周健认为，9月运输生产保持稳定恢复发展态势，CTSI指数同比增长20.9%，增速与8月基本持平。其中，9月CTSI货运指数同比增长8.2%，连续3个月保持在6%以上的增速水平，货运指数延续平稳较快发展态势；CTSI客运指数持续恢复，同比增长89.4%，增速较8月加快8.2个百分点。
CTSI货运指数同比增速变化图。交通运输部研究院供图
据悉，中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。（实习生王涵对本文亦有贡献）
(责编：孙红丽、吕骞)
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