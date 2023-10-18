大会现场。主办方供图

人民网北京10月18日电 （记者孙博洋）10月14日至15日，第十届全国食品安全监管信息工作交流大会暨全国食品产业高质量发展（承德）大会在河北承德举行。来自全国25个省、160多个市县食品安全监管部门相关负责人、食品行业及企业负责人就食品安全监管相关议题进行了研讨，为全国食品安全监管和食品产业高质量发展建言献策。

会上，承德市委书记柴宝良表示，承德市已有省级以上农业产业化龙头企业达到86家，产品远销20多个国家和地区。近年来，承德加强基地建设，全国绿色食品标准化原料生产基地达到111.6万亩，占全省88%；大力加强品牌建设，打造中国驰名商标13件，两品一标认证产品360个。特别是培育打造的“承德山水”农产品区域公用品牌，涵盖7大类、225家企业、1245种单品。同时，承德坚决落实“四个最严”要求，食品抽检合格率连续多年稳定在98.5%以上，有力保障了“舌尖上的安全”。

河北省市场监管局党组书记何江海表示，近年来，河北全省市场监管部门认真贯彻“四个最严”要求，把食品安全监管作为首要职责，扎实推进食品安全“两个责任”落实，持续开展风险隐患排查和专项整治，积极构建食品安全社会共治格局。同时，充分发挥质量管理、知识产权、检验检测等职能作用，全力支持食品产业发展壮大，全省涌现一大批食品龙头企业和知名品牌。

中国食品工业协会副会长、中国食品安全报社社长朱长学表示，食品安全首先是“产”出来的，要关口前移，把风险扼杀在摇篮里。食品安全也是“管”出来的，要严格执法，将严厉的处罚落到实处。当前食品产业新产品、新业态、新商业模式层出不穷，食品安全监管也面临重大挑战。从电商平台、外卖平台，到融媒体、微博、微信等社交平台，再到短视频平台，线上销售食品的渠道越来越多。毫无疑问，做好食品安全监管工作必须把握好有效市场、有为政府、有序社会的辩证关系，在“产”“管”“治”上下功夫，统筹推进产业发展、政府监管、社会共治，实现高质量发展、高效能监管和高水平治理的有机统一。

国家市场监督管理总局食品生产安全监督管理司一级巡视员杨玉兰表示，强化食品安全监管和加强食品安全信息交流，一是要坚持“四个最严”，不断强化食品安全监管。要进一步抓实抓牢抓细企业食品安全主体责任，紧紧抓住企业主要负责人、食品安全总监等质量安全管理的“关键少数”，把责任落实到“最小工作单元”。二是要坚持公开透明，加强食品安全信息交流。三是要坚持创新驱动，推动食品产业高质量发展。

农业农村部农产品质量安全监管司司长肖放表示，近5年，各级农业农村部门着力强化农产品质量安全监管，持续推动农业标准化绿色化品牌化种养，农产品质量安全形势持续稳定向好，但是，农安监管工作仍然任重道远，2%-3%的农产品不合格问题还要下苦功夫解决、高品质提升还要持续加力。

开幕式上，原国家质检总局总工程师、北京华夏产业经济研究院院长刘兆彬发布了2023年度食品安全社会共治“突出案例”“十佳案例”名单并作了点评；原质检总局执法督查司司长、市场监管总局网络交易监管司原副司长、中国消费品质量安全促进会副理事长严冯敏针对2023年度食品安全社会共治优秀案例进行了点评。

据悉，在本次大会期间召开的“地方监管工作经验交流会”和“食品产业高质量发展研讨会”，围绕“加强食品安全监管信息交流，推动食品产业高质量发展”“加强农产品质量安全监管，推进农业高质量发展”“市场监管综合执法，守护人民美好生活”“强化食安监管，促进食品产业高质量发展”等议题进行了深入探讨。

大会主办方表示，未来全国食品安全监管信息工作交流会将继续发挥食品安全领域权威媒体平台作用，结合各地食品安全监管工作实际，加强我国食品安全监管信息化建设，合力推进我国食品安全高质量监管，助力食品产业高质量发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

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