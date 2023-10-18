人民网记者 许维娜

今年以来，“提振消费”成为国内经济主旋律，餐饮、旅游和电影市场等领域的人气持续攀升，呈现出一派繁荣景象。各地政府部门紧密跟进，相继出台一系列政策举措，旨在提振消费者信心，进一步释放消费潜力。

消费态势持续向好，推动了线下消费的加速复苏，并激发了消费的新活力。有专家表示，城市的活力在于商业，重振消费信心尤为重要。在这其中，不少商业地产正积极助力消费市场全面复苏，展现了其稳健经营和不断增强的发展实力。

以新城控股为例，据其披露的半年报显示，上半年，该公司的商业运营总收入达到52.01亿元，同比增长10.24%。布局规模上，截至9月30日，旗下吾悦广场开业总数量达到157座，已开业数量位居境内外上市公司首位；公司开业、在建及拟建吾悦广场总数量达207座，进驻全国143个城市。

商业广场承载着城市公共服务设施的重要职能，在线下消费流通中的作用越来越显著，尤其是在促进城市功能提升、带动区域发展、引领消费方面发挥着重要作用。

日前，新城控股集团副总裁李阜长在2023年新城商业年会上介绍了商业历程及运营模式。他表示，吾悦广场的稳健发展依赖于几个关键要素：首先，广域市场的战略布局至关重要。公司商业以上海为中枢，以长三角为核心，覆盖大湾区、环渤海和中西部地区。今年，公司还将扩大市场份额，在新疆开业两座吾悦广场。“我们一直在加强轻资产能力，实施轻重结合，为未来的轻资产发展做出更多探索。”他强调。

二是持续稳健的发展也离不开商家合作的支持。目前，旗下商业已经与3.2万家品牌合作，整体销售规模达到了775亿。

三是持续关注服务用户能力，实现深度链接。截至目前，旗下商业已经为14.5亿人次提供了服务，会员人数超过3000万，其中活跃会员超过2000万。

在保持经营稳健的同时，行业从业者不断思考商业广场如何应对当前的经济发展和消费者趋势变化。

据了解，自2014年首次举办以来，新城商业年会经过多年的不断积累和持续发展，已成为商业领域中的重要峰会。今年新商会规模超过6000人次，活动现场通过沉浸式幸福场景的打造，全天候的合作洽谈与签约，高峰论坛，颁奖盛典等多个环节，通过多场景创新方式带动购物中心复苏。

消费的激活，离不开对最新市场趋势及客户需求的把握，积极推进业态及品牌的创新调改。现场，新商会设立了全天候的招商洽谈区。同时，大会结合了18个区域的在地文化特色，为每个区域打造了个性化的洽谈区域。

例如，东北区域以冰上运动为主题，四川区域则集结了熊猫、麻将、火锅等特色元素。值得一提的是，本届新商会还结合年轻人喜爱的科技及户外生活方式等业态，设置了6个合作品牌快闪展区。

另外，生产生活秩序的不断恢复以及新经济、新动能的快速成长，也推动商业地产行业不断创新业务模式，焕发新生机。现场，李阜长对外发布了“深度运营”策略，展示了商业发展新格局下的突破思考，持续推动商业进阶。

李阜长表示，面对商业地产存量竞争的新格局，公司率先启动深度运营战略升级，回归商业本质。目前，商业板块已成为第二增长曲线，持续增厚公司发展“安全垫”。业内人士表示，随着深度运营的持续落地，吾悦广场的商业竞争力或将进一步增强，“安全垫”的边际也将进一步增厚。

(责编：孙红丽、吕骞)

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