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一带一路 大道同行

“新疆博物馆奇妙夜”：再现古丝绸之路各民族交流交融历史画卷

2023年10月18日18:09 | 来源：人民网
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地处亚洲腹地的新疆，自古就是丝绸之路东西方经济文化交流的重要枢纽，也是多种文明的荟萃之地和中华文明向西开放的门户。

近日，人民网“一带一路 大道同行”采访团队走进新疆维吾尔自治区博物馆（以下简称“新疆博物馆”），在新疆博物馆副研究馆员孙维国带领下，一同了解古丝绸之路上缤纷灿烂的新疆文化，体验一场“新疆博物馆奇妙夜”。

千年西域，凝聚历史的记忆。

1959年，新疆博物馆正式成立。作为展示中国新疆丝绸之路文化的前沿窗口，这里汇聚了众多闻名遐迩的历史文化瑰宝，丝毛织物、精美服饰、纸质文书、彩绘泥塑、漆木器等特色藏品陈列其间。

博物馆内藏有国家一级文物“五星出东方利中国”汉代锦护臂。这件锦护臂在新疆的尼雅遗址中发现，锦护臂纺织技艺高超，色彩鲜艳，以红、黄、蓝、白、绿五色丝线织成。从右至左分别织有凤凰、鸾鸟、麒麟、白虎等祥禽瑞兽，织锦上清晰可见的“五星出东方”文字，是中华民族在观天文、创历法方面，对世界文明作出重要贡献的珍贵物证。

“奇台石城子遗址出土大量的云纹瓦当、五铢钱等汉代典型器物，有力地证明了新疆自汉代开始就是中国领土不可分割的一部分。”孙维国介绍展柜里陈列的文物时说。

参加工作以来，孙维国一直致力于博物馆的幕后工作，从事博物馆展览文本策划和形式设计把关。“为了更好地推进博物馆的宣传工作，现在我们也来到前台，为游客进行专业的讲解，让展览更加贴近老百姓。”孙维国说。

在新疆历史文物展的展厅内，孙维国如数家珍般介绍了汉唐丝绸之路的相关文物，将当时经济交流和文化艺术的繁荣发展娓娓道来。

工艺繁复精巧的八龙纹金带扣、惟妙惟肖的绢衣彩绘木俑......这些具体可感的精品文物，勾勒出这片热土上千百年来各民族交往交流交融的生活画卷。

据介绍，新疆历史文物展紧扣国家治理新疆历史、中华民族交往交流交融历史、丝绸之路文明互鉴历史的价值阐发，以中国通史新疆地方史为脉络，系统化、知识化地展示、宣传多元一体中华文化之新疆篇章。

“作为新时代文博工作者，我们更应该发挥自己的专业优势，讲好新疆的历史故事。”孙维国表示，博物馆将继续贯彻落实新时代文物工作方针，让文物说话，让历史说话，让文化说话，更好地助力“文化润疆”。

主持：宋子节

撰稿：宋子节、实习生李珂

摄像：许峥 唐宋 张力洋 李欣洋

剪辑：许峥

(责编：卫嘉、常雪梅)
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